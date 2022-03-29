Прокурор Светлана Кузнецова напомнила, что за подделку документов предусмотрена уголовная ответственность Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге с 1 апреля стартует запись детей в первый класс на портале Госуслуг. Родители стараются сделать это в первые же минуты, чтобы успеть попасть в желаемую школу. На фоне ажиотажа в сети стали появляться нелегальные предложения по записи в первые классы без очереди. Об этом рассказала прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова.

«Муниципальная услуга зачисления в первый класс является бесплатной. Никакая программа не позволит эту задачу решить. Такие услуги за деньги предлагают только мошенники. Сайты с платными приложениями, которые якобы помогают обойти государственную систему, блокируют», — отметила Кузнецова на конференции в пресс-центре ТАСС-Урал.

Чтобы записать ребенка в нужную школу, родители идут на разные ухищрения — вплоть до оформления фиктивной прописки. Прокурор Кузнецова добавила, что за подобные деяния предусмотрена уголовная ответственность. «Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание за подделку документов. По статье 327 УК РФ „Подделка, изготовление или оборот поддельных документов“ родителям-нарушителям грозит до двух лет лишения свободы», — предупреждает она. За 2021 год, по словам прокурора, было заведено пять дел, которые дошли до суда.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге с начала апреля появится возможность записи детей в первый класс на портале Госуслуг. Единая форма для родителей разработана Минцифры совместно с Минпросвещения. Подать заявление на зачисление в первый класс по месту регистрации нужно до 30 июня.

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