Свердловчанам назвали надежный способ сохранить деньги

31 марта 2022 в 09:49 Размер текста - 17 +

Тем, у кого есть накопления, советуют присмотреться к загородным участкам с инфраструктурой Фото: Денис Моргунов © URA.RU Эксперты назвали один из надежных способов сохранить накопления в период нестабильной экономической ситуации. Средства можно вложить в покупку земли за городом. Особое внимание следует обратить на участки в современных поселках, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой, рассказали URA.RU в пресс-службе застройщика Villa66. «Покупка земли — это хороший способ приумножения денежных средств: цены на земельные участки повышаются и не имеют периодов резкого снижения, за несколько лет можно преумножить инвестиции в несколько раз», — прокомментировали в пресс-службе компании. Тем, кто примет решение вложить деньги в покупку земельного участка, можно рассмотреть современные поселки от надежного застройщика Villa66, которые располагаются по Челябинскому тракту. Например, поселок «Лукоморье» — живописный поселок, который располагается на берегу озера Щелкунское. До границ участков доведены новые сети, дороги хорошего качества, есть охрана, въездная группа, детские площадки. Коттеджный поселок «Лукоморье» Фото: Villa66 Группа поселков «Заповедник» — масштабный проект с городской инфраструктурой и современными сетями, состоит из 21 поселка. У каждого — свое расположение и набор сетей. Сегодня в продаже более 290 участков под ИЖС. Все поселки имеют доступ к разнообразной инфраструктуре, в которую входят: • продуктовые и строительные магазины; • сетевой супермаркет; • автомойка/шиномонтаж; • кофейня; • гриль-бар; • детские площадки; • зоопарк; • прогулочные аллеи; • тропы здоровья/зимой лыжня, каток; • поле для мини-футбола; • BMX-трасса; • Workout; • площадка для стритбола. Группа поселков «Заповедник» Фото: Villa66 Также в поселке особое внимание уделяется охране — есть въездная группа, пропускной режим, видеонаблюдение, машины для патрулирования поселка. «Чтобы выгодно инвестировать и приумножать свой доход, приобретайте земельные участки в надежных и современных, развивающихся поселках, где с каждым годом земля будет становится ценнее. Советуем уже сейчас записываться на экскурсию, чтобы успеть выбрать участок по выгодной цене. Мы с радостью вам поможем», — комментируют представители компании. Покупать земельные участки — просто и выгодно! Екатеринбург, ул. Ткачей, 23, 14-й этаж, оф. 1414 Тел.: +7 (343) 288-23-23 На правах рекламы

Эксперты назвали один из надежных способов сохранить накопления в период нестабильной экономической ситуации. Средства можно вложить в покупку земли за городом. Особое внимание следует обратить на участки в современных поселках, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой, рассказали URA.RU в пресс-службе застройщика Villa66. «Покупка земли — это хороший способ приумножения денежных средств: цены на земельные участки повышаются и не имеют периодов резкого снижения, за несколько лет можно преумножить инвестиции в несколько раз», — прокомментировали в пресс-службе компании. Тем, кто примет решение вложить деньги в покупку земельного участка, можно рассмотреть современные поселки от надежного застройщика Villa66, которые располагаются по Челябинскому тракту. Например, поселок «Лукоморье» — живописный поселок, который располагается на берегу озера Щелкунское. До границ участков доведены новые сети, дороги хорошего качества, есть охрана, въездная группа, детские площадки. Группа поселков «Заповедник» — масштабный проект с городской инфраструктурой и современными сетями, состоит из 21 поселка. У каждого — свое расположение и набор сетей. Сегодня в продаже более 290 участков под ИЖС. Все поселки имеют доступ к разнообразной инфраструктуре, в которую входят: • продуктовые и строительные магазины; • сетевой супермаркет; • автомойка/шиномонтаж; • кофейня; • гриль-бар; • детские площадки; • зоопарк; • прогулочные аллеи; • тропы здоровья/зимой лыжня, каток; • поле для мини-футбола; • BMX-трасса; • Workout; • площадка для стритбола. Также в поселке особое внимание уделяется охране — есть въездная группа, пропускной режим, видеонаблюдение, машины для патрулирования поселка. «Чтобы выгодно инвестировать и приумножать свой доход, приобретайте земельные участки в надежных и современных, развивающихся поселках, где с каждым годом земля будет становится ценнее. Советуем уже сейчас записываться на экскурсию, чтобы успеть выбрать участок по выгодной цене. Мы с радостью вам поможем», — комментируют представители компании. Покупать земельные участки — просто и выгодно! Екатеринбург, ул. Ткачей, 23, 14-й этаж, оф. 1414 Тел.: +7 (343) 288-23-23 На правах рекламы