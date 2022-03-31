Отечественные виноделы с легкостью найдут замену иностранным лозам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Крупнейший в РФ виноградный питомник Группы компаний «Ариант», контролируемой семьей челябинского олигарха Александра Аристова, увеличит производство саженцев винограда с целью импортозамещения. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе «Арианта».

«Спрос на отечественные саженцы увеличивается из-за ограничений на ввоз импортного материала растет ежедневно. Большая часть запросов приходится на классические технические сорта: шардоне, мерло, каберне совиньон, совиньон блан, пино нуар и другие. Обращаются крупные винодельческие компании и мелкие фермерские хозяйства со всей России: Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и Волгоградская области, Крым, Дагестан», — рассказал Вячеслав Самощенко, начальник производства питомника АФ «Южная».

Дневная производительность питомника сегодня составляет 100-110 тысяч прививок. В 2022 году планируется произвести 5,6 млн прививок и 2,8 млн саженцев. Из них 873 тысячи предназначены для продажи, остальные компания использует для своих нужд.

Входящая в ГК «Ариант» агрофирма «Южная» располагает более чем 130 техническими сортами международной и местной селекции. По фитосанитарному состоянию саженцы ее питомника — самого крупного в РФ и в странах СНГ — превосходят импортные, а заготовка собственных привойно-подвойных комбинаций является гарантией сортовой чистоты и качества. Питомник работает по самой передовой технологии открытой стратификации (на воде), которая даже в Европе используется единичными хозяйствами.

ГК «Ариант» — одна из крупнейших агропромышленных компаний России. В ее состав входят агрофирма «Южная», винодельня «Кубань-Вино», «ЦПИ-Ариант», агрофирма «Ариант». Площадь виноградников компании сегодня составляет 9 тысяч 146 гектаров.

Антироссийские санкции были введены ЕС и странами Запада после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, решение о которой принял президент Владимир Путин. Они предполагают подрыв экономического потенциала России и снижение уровня жизни каждой российской семьи.

Отечественные саженцы для российских виноградников ГК «Ариант» может производить миллионами

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