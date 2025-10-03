Возле реки Миасс в Челябинске на месте старого здания хотят построить деловой центр. Скрин

Челябинцы обсудят строительство делового центра на северо-западе Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
Общественные обсуждения по проекту пройдут в Челябинске с 3 по 31 октября
В Челябинске на Свердловском тракте через дорогу от реки Миасс компания «Шининвест» собирается построить деловой центр. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в Челябинске с 3 по 31 октября 2025 года, сообщается на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (деловое управление) в территориальной зоне производственно-складских объектов IV класса опасности. Объект планируется возвести по адресу Свердловский тракт, 4Д в Курчатовском районе Челябинска», — сообщили в пресс-службе.

По данным кадастровой карты, площадь делового центра, который планирует возвести инициатор проекта «Шининвест» — 1 164 квадратных метров. Кадастровая стоимость участка под застройку — 593 209 рублей. Сейчас на участке находится заброшенное здание.

По данным сервиса «Сбис», владельцами компании «Шининвест» являются Сергей Ванюков (45%), Михаил Дедович (45%) и Вячеслав Уваров (10%). Компания основана в июле 2000 года. Основным родом деятельности фирмы является оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Всего на компании зарегистрировано шесть видов деятельности.

Ранее власти Челябинска разрешили компании «Шининвест» строить автосервис в Советском районе у дороги «Меридиан». Был одобрен измененный проект с минимальным процентом застройки территории. На «Меридиане» компания построит одноэтажное здание под автосервис, площадь под застройку — 2900 квадратных метров.

