В Кургане рассказали, в связи с чем выросли цены на семена

Стоимость семян к весне выросла в Кургане на 5-10% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Стоимость семян в магазинах Кургана перед началом весенних садовых работ выросла примерно на 5-10%. Это ежегодное сезонное подорожание, связанное с ростом спроса из-за начала весенних работ на дачных участках, рассказали корреспонденту URA.RU сотрудники специализированных магазинов.

«Повышение цены на семена есть, но незначительное. В пределах 5-10%. Это сезонное подорожание, оно происходит каждую весну», — сообщили URA.RU в одном из курганских магазинов семян.

Эти данные подтвердили корреспонденту в двух других торговых точках. По словам продавцов, дефицита семян в Кургане нет, так как продукцию одних производителей можно легко заменить продукцией других. Также нет ажиотажа среди покупателей. При этом некоторые из продавцов отметили, что с прошлого года стало больше молодых покупателей, но их в основном интересуют саженцы кустарников и декоративные растения. Возросший интерес среди молодежи они связывают с пандемией COVID.

Ранее URA.RU сообщало, что россияне начали подготовку к предстоящему дачному сезону раньше, чем в 2021 году. Спрос на садовый инвентарь и аксессуары вырос более чем на 200%. Количество купленных лопат выросло на 377%, граблей — на 726%, газонокосилок — на 622%, бензопил — на 175%.

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