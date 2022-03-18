Россияне на фоне санкций устроили дачный бум. Спрос на лопаты вырос в 5 раз

19 марта 2022 в 02:22 Размер текста - 17 +

Россияне начали массово скупать дачный инвентарь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россияне начали подготовку к предстоящему дачному сезону раньше, чем в 2021 году, — спрос на садовый инвентарь и аксессуары вырос более чем на 200%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Wildberries. В компании такой всплеск продаж связывают с западными санкциями и продовольственными страхами населения. «За месяц (с 8 февраля по 8 марта — прим. URA.RU) жители страны заказали на 218% больше инвентаря для садоводства, чем годом ранее, спрос на садовую технику вырос на 267%. Количество купленных лопат выросло на 377%, граблей — на 726%, газонокосилок — на 622%, бензопил — на 175%», — приводят данные маркетплейса «Известия». Отмечается, что спрос на семена вырос на 242%. Больше всего заказано томата, огурцов, микрозелени. Спрос на удобрения вырос на 128%, на грунты для растений — на 109%. В пресс-службе Ozon газете также сообщили, что перед весной ассортимент товаров для дачи и сада максимально расширяется — на начало марта он вырос в семь раз относительно прошлого года. Всплеск дачных покупок компании связывают с продовольственными страхами россиян в условиях санкций. Эксперты также прогнозируют повышение спроса на загородную недвижимость, как это было во время пандемии в 2020 году. «В этом году спрос будет ажиотажным в связи с закрытием многих границ для туризма. Уже наблюдается резкое увеличение запросов на аренду дач и загородных домов», — полагает депутат Госдумы Никита Чаплин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне начали подготовку к предстоящему дачному сезону раньше, чем в 2021 году, — спрос на садовый инвентарь и аксессуары вырос более чем на 200%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Wildberries. В компании такой всплеск продаж связывают с западными санкциями и продовольственными страхами населения. «За месяц (с 8 февраля по 8 марта — прим. URA.RU) жители страны заказали на 218% больше инвентаря для садоводства, чем годом ранее, спрос на садовую технику вырос на 267%. Количество купленных лопат выросло на 377%, граблей — на 726%, газонокосилок — на 622%, бензопил — на 175%», — приводят данные маркетплейса «Известия». Отмечается, что спрос на семена вырос на 242%. Больше всего заказано томата, огурцов, микрозелени. Спрос на удобрения вырос на 128%, на грунты для растений — на 109%. В пресс-службе Ozon газете также сообщили, что перед весной ассортимент товаров для дачи и сада максимально расширяется — на начало марта он вырос в семь раз относительно прошлого года. Всплеск дачных покупок компании связывают с продовольственными страхами россиян в условиях санкций. Эксперты также прогнозируют повышение спроса на загородную недвижимость, как это было во время пандемии в 2020 году. «В этом году спрос будет ажиотажным в связи с закрытием многих границ для туризма. Уже наблюдается резкое увеличение запросов на аренду дач и загородных домов», — полагает депутат Госдумы Никита Чаплин.