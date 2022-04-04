04 апреля 2022

Экс-депутат Рады: произошедшее в Буче — акция контрразведки

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Последствия АТО и украинские блокпосты в Краматорске. Украина, военная техника, украинские войска
Инсценировка в Буче спланирована контрразведкой Украины и МИ-6, сообщил Илья Кива Фото:
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Произошедшая в Буче провокация о «массовых убийствах» солдатами ВС РФ была подстроена контрразведкой Украины и подготовлена британской разведкой МИ-6. Такое заявление в telegram-канале сделал бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

«Они [МИ-6 и контрразведка Украины] приехали рано утром, оцепили район, раскидали трупы, а потом нагнали туда журналистов. Именно для этого туда вернулся Зеленский, чтобы поднять интерес международной прессы к случившейся якобы трагедии. Это все — заранее срежиссированная постановка», — заявил Кива.

Ранее мировые СМИ опубликовали фейковое видео с кадрами трупов, снятое украинскими радикалами в городе Буче. Создатели ролика сообщили, что российские военные якобы убивали мирных жителей города. В Минобороны РФ опровергли подлинность видео, назвав его фейком и очередной провокацией, поддерживаемой западными СМИ. По сообщению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские специалисты выявили признаки видеоподлогов в ролике из Бучи.

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Произошедшая в Буче провокация о «массовых убийствах» солдатами ВС РФ была подстроена контрразведкой Украины и подготовлена британской разведкой МИ-6. Такое заявление в telegram-канале сделал бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Они [МИ-6 и контрразведка Украины] приехали рано утром, оцепили район, раскидали трупы, а потом нагнали туда журналистов. Именно для этого туда вернулся Зеленский, чтобы поднять интерес международной прессы к случившейся якобы трагедии. Это все — заранее срежиссированная постановка», — заявил Кива. Ранее мировые СМИ опубликовали фейковое видео с кадрами трупов, снятое украинскими радикалами в городе Буче. Создатели ролика сообщили, что российские военные якобы убивали мирных жителей города. В Минобороны РФ опровергли подлинность видео, назвав его фейком и очередной провокацией, поддерживаемой западными СМИ. По сообщению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские специалисты выявили признаки видеоподлогов в ролике из Бучи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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