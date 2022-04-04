04 апреля 2022

В Челябинске школьница сорвалась с высоты, сбегая из дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, врачи, скорая помощь, эвакуация больных, медики, доктор, коронавирус, covid, ковид
Девочку доставили в больницу Фото:

В Челябинске 16-летняя школьница сорвалась с высоты четвертого этажа, пытаясь сбежать из дома через окно. Девочка находится в больнице, рассказал источник URA.RU.

«Девочка регулярно уходит из дома, вечером 4 апреля отец решили ее приструнить и запер, уходя на работу. Но девочка решила попробовать выбраться из квартиры по карнизам, вылезла из окна, начала спускаться, но сорвалась вниз с высоты четвертого этажа. Пострадавшую увезли в больницу, ее жизни угрозы нет», — рассказал источник.

В пресс-службе УМВД по городу Челябинску информацию о происшествии подтвердили. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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В Челябинске 16-летняя школьница сорвалась с высоты четвертого этажа, пытаясь сбежать из дома через окно. Девочка находится в больнице, рассказал источник URA.RU. «Девочка регулярно уходит из дома, вечером 4 апреля отец решили ее приструнить и запер, уходя на работу. Но девочка решила попробовать выбраться из квартиры по карнизам, вылезла из окна, начала спускаться, но сорвалась вниз с высоты четвертого этажа. Пострадавшую увезли в больницу, ее жизни угрозы нет», — рассказал источник. В пресс-службе УМВД по городу Челябинску информацию о происшествии подтвердили. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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