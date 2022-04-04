В Челябинске школьница сорвалась с высоты, сбегая из дома

05 апреля 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Девочку доставили в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 16-летняя школьница сорвалась с высоты четвертого этажа, пытаясь сбежать из дома через окно. Девочка находится в больнице, рассказал источник URA.RU. «Девочка регулярно уходит из дома, вечером 4 апреля отец решили ее приструнить и запер, уходя на работу. Но девочка решила попробовать выбраться из квартиры по карнизам, вылезла из окна, начала спускаться, но сорвалась вниз с высоты четвертого этажа. Пострадавшую увезли в больницу, ее жизни угрозы нет», — рассказал источник. В пресс-службе УМВД по городу Челябинску информацию о происшествии подтвердили. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинске 16-летняя школьница сорвалась с высоты четвертого этажа, пытаясь сбежать из дома через окно. Девочка находится в больнице, рассказал источник URA.RU. «Девочка регулярно уходит из дома, вечером 4 апреля отец решили ее приструнить и запер, уходя на работу. Но девочка решила попробовать выбраться из квартиры по карнизам, вылезла из окна, начала спускаться, но сорвалась вниз с высоты четвертого этажа. Пострадавшую увезли в больницу, ее жизни угрозы нет», — рассказал источник. В пресс-службе УМВД по городу Челябинску информацию о происшествии подтвердили. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.