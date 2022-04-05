Воля к победе помогла боксерам-юниорам команды Свердловской области стать первыми в индивидуальном зачете в финальном поединке Первенства УрФО. Об этом URA.RU сообщил главный тренер областной федерации бокса Сергей Фомин.
«Сборная команда на этих соревнованиях выступила достойно и ребята показали свое мастерство и волю к победе. Мы заняли первое место в индивидуальном зачете и второе в командном, уступив Челябинской области. По результатам соревнований шесть наших боксеров удостоятся звания кандидата в мастера спорта», — отметил URA.RU Фомин.
В пресс-службе Свердловской областной федерации бокса России URA.RU заявили, что финальные поединки Первенства УрФО по боксу среди юниоров (17-18 лет) прошли с 29 марта по 2 апреля в Миассе (Челябинская область) в здании спорткомплекса «Экотайм». В соревнованиях приняли участие 133 боксера в 13 весовых категориях.
«Боксеры нашей команды сумели завоевать четыре золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей. Эта победа позволит победителям и призерам из Свердловской области стать участниками Российских соревнованиях», — сообщили в областной федерации бокса.
Первенство России в 2022 году среди юниоров состоится с 12 по 22 мая. Согласно данным официального календаря на сайте федерации бокса России мероприятие состоится в городе Суздаль (Владимирская область).
В соревнованиях приняли участие 133 боксера
Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса
Боксеры из Свердловской области заняли первое место в индивидуальном зачете
Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса
Воля к победе помогла боксерам-юниорам команды Свердловской области стать первыми в индивидуальном зачете в финальном поединке Первенства УрФО. Об этом URA.RU сообщил главный тренер областной федерации бокса Сергей Фомин. «Сборная команда на этих соревнованиях выступила достойно и ребята показали свое мастерство и волю к победе. Мы заняли первое место в индивидуальном зачете и второе в командном, уступив Челябинской области. По результатам соревнований шесть наших боксеров удостоятся звания кандидата в мастера спорта», — отметил URA.RU Фомин. В пресс-службе Свердловской областной федерации бокса России URA.RU заявили, что финальные поединки Первенства УрФО по боксу среди юниоров (17-18 лет) прошли с 29 марта по 2 апреля в Миассе (Челябинская область) в здании спорткомплекса «Экотайм». В соревнованиях приняли участие 133 боксера в 13 весовых категориях. «Боксеры нашей команды сумели завоевать четыре золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей. Эта победа позволит победителям и призерам из Свердловской области стать участниками Российских соревнованиях», — сообщили в областной федерации бокса. Первенство России в 2022 году среди юниоров состоится с 12 по 22 мая. Согласно данным официального календаря на сайте федерации бокса России мероприятие состоится в городе Суздаль (Владимирская область).