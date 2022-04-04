04 апреля 2022

В ХМАО направят более 428 миллионов рублей на медицинскую помощь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фельдшеры. Курган, приемный покой, больница, фельдшер, пациент, лежачий больной, госпитализация
Средства направят, в основном, на неотложную и скорую помощь Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

На оказание медицинской помощи ХМАО получит почти 428 миллионов рублей из федерального фонда обязательного медицинского страхования. Об этом URA.RU сообщила депутат Государственной Думы от ХМАО Ольга Ануфриева.

«Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде одобрены предложения о направлении нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования на иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2022 году бюджетам территориальных фондов ОМС субъектов РФ. Сумма — 427 956,2 тыс. рублей», — прокомментировала Ануфриева.

Деньги направят на оказание неотложной и скорой помощи, а также на лечение в стационарах. В том числе для пациентов с COVID-19.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ выделило 1,6 млрд рублей для борьбы с COVID-19. Средства были направлены в Тюмени, ХМАО и ЯНАО.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На оказание медицинской помощи ХМАО получит почти 428 миллионов рублей из федерального фонда обязательного медицинского страхования. Об этом URA.RU сообщила депутат Государственной Думы от ХМАО Ольга Ануфриева. «Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде одобрены предложения о направлении нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования на иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2022 году бюджетам территориальных фондов ОМС субъектов РФ. Сумма — 427 956,2 тыс. рублей», — прокомментировала Ануфриева. Деньги направят на оказание неотложной и скорой помощи, а также на лечение в стационарах. В том числе для пациентов с COVID-19. Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ выделило 1,6 млрд рублей для борьбы с COVID-19. Средства были направлены в Тюмени, ХМАО и ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...