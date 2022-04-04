В ХМАО направят более 428 миллионов рублей на медицинскую помощь

Средства направят, в основном, на неотложную и скорую помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На оказание медицинской помощи ХМАО получит почти 428 миллионов рублей из федерального фонда обязательного медицинского страхования. Об этом URA.RU сообщила депутат Государственной Думы от ХМАО Ольга Ануфриева.

«Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде одобрены предложения о направлении нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования на иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2022 году бюджетам территориальных фондов ОМС субъектов РФ. Сумма — 427 956,2 тыс. рублей», — прокомментировала Ануфриева.

Деньги направят на оказание неотложной и скорой помощи, а также на лечение в стационарах. В том числе для пациентов с COVID-19.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ выделило 1,6 млрд рублей для борьбы с COVID-19. Средства были направлены в Тюмени, ХМАО и ЯНАО.