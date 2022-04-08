Шмыгаль: Украину восстановят за счет замороженных активов России

08 апреля 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

Украину хотят восстановить за счет активов России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Украины намерены восстановить страну за счет конфискованных активов России на территории других государств. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Украина собирается восстановить разрушенную экономику и инфраструктуру за счет конфискации активов страны агрессора на территории всех цивилизованных стран. И мы уже работаем с теми странами, с компаниями, чтобы Украина начала получать эти деньги как можно скорее», — заявил Шмыгаль в интервью BBC News Украина. Санкционное давление на Россию продолжается с начала нулевых. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих санкций — отмена России. После начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины ряд стран ввели санкции против РФ. Так власти Нидерландов заморозили российские активы на сумму шесть млн евро. Люксембург заморозил российские активы на сумму 2,5 млрд евро, напоминает RT. Великобритания заморозила активы Сбербанка и «Московского кредитного банка». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Украины намерены восстановить страну за счет конфискованных активов России на территории других государств. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Украина собирается восстановить разрушенную экономику и инфраструктуру за счет конфискации активов страны агрессора на территории всех цивилизованных стран. И мы уже работаем с теми странами, с компаниями, чтобы Украина начала получать эти деньги как можно скорее», — заявил Шмыгаль в интервью BBC News Украина. Санкционное давление на Россию продолжается с начала нулевых. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих санкций — отмена России. После начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины ряд стран ввели санкции против РФ. Так власти Нидерландов заморозили российские активы на сумму шесть млн евро. Люксембург заморозил российские активы на сумму 2,5 млрд евро, напоминает RT. Великобритания заморозила активы Сбербанка и «Московского кредитного банка».