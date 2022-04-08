Депутат Госдумы придумал новую льготу для всех пенсионеров

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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, миронов сергей
Миронов предложил ввести «Чеховскую карту» для пенсионеров Фото:
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Пенсионная реформа в России

Для пенсионеров можно ввести «Чеховскую карту» на походы в театр и кино бесплатно. Такое предложение поступило от лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.

«Конечно, в нынешних условиях нашим пенсионерам не до культуры. Но вы сегодня говорили, что отличные результаты дает „Пушкинская карта“ для молодежи. Давайте для пенсионеров по аналогии сделаем „Чеховскую карту“, вы сами определите, какая сумма могла бы выделяться для бесплатного посещения кинотеатров, театров, музеев. Пенсионеры в этом тоже нуждаются», — обратился Миронов к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в ходе отчета Правительства в Госдуме.

Ранее Миронов заявил, что пенсионеры на фоне санкций живут по растущим ценам. Он предложил Мишустину увеличить пенсии пожилым гражданам на 20%. Депутат считает, что в текущей ситуации необходимо пересматривать размер пенсий ежеквартально.

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Для пенсионеров можно ввести «Чеховскую карту» на походы в театр и кино бесплатно. Такое предложение поступило от лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова. «Конечно, в нынешних условиях нашим пенсионерам не до культуры. Но вы сегодня говорили, что отличные результаты дает „Пушкинская карта“ для молодежи. Давайте для пенсионеров по аналогии сделаем „Чеховскую карту“, вы сами определите, какая сумма могла бы выделяться для бесплатного посещения кинотеатров, театров, музеев. Пенсионеры в этом тоже нуждаются», — обратился Миронов к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в ходе отчета Правительства в Госдуме. Ранее Миронов заявил, что пенсионеры на фоне санкций живут по растущим ценам. Он предложил Мишустину увеличить пенсии пожилым гражданам на 20%. Депутат считает, что в текущей ситуации необходимо пересматривать размер пенсий ежеквартально.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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