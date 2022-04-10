«Нафтогаз»: Киев не будет покупать газ у Европы

Украина намерена полностью отказаться от покупки газа у Евросоюза. Об этом сообщил советник главы НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Рябчин в эфире телеканала «Украина 24». «На будущее мы должны планировать более жесткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза. Введя жесткие меры экономии», — сказал Рябчин. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на данный момент страна располагает 9,5 миллиарда кубометров газа. При этом, по данным «Газпрома», количество запасов газа в Европе находится на историческом минимуме.