«Нафтогаз»: Киев не будет покупать газ у Европы

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Клипарт. Сургут, газ, винтиль
Украина намерена жестко экономить, заявил Алексей Рябчин Фото:

Украина намерена полностью отказаться от покупки газа у Евросоюза. Об этом сообщил советник главы НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Рябчин в эфире телеканала «Украина 24».

«На будущее мы должны планировать более жесткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза. Введя жесткие меры экономии», — сказал Рябчин.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на данный момент страна располагает 9,5 миллиарда кубометров газа. При этом, по данным «Газпрома», количество запасов газа в Европе находится на историческом минимуме.

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Украина намерена полностью отказаться от покупки газа у Евросоюза. Об этом сообщил советник главы НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Рябчин в эфире телеканала «Украина 24». «На будущее мы должны планировать более жесткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза. Введя жесткие меры экономии», — сказал Рябчин. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на данный момент страна располагает 9,5 миллиарда кубометров газа. При этом, по данным «Газпрома», количество запасов газа в Европе находится на историческом минимуме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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