На юге ЕКАДа на два года снизят скоростной режим

Ограничение скорости до 40 км/ч коснется участка от 58 до 68 км кольцевой дороги Фото: Анна Майорова © URA.RU

На кольцевой автодороге Екатеринбурга (ЕКАД) с августа 2022 года до октября 2024 года снизят скорость до 40 километров на участке от 58 до 68 км. Ограничение скорости связано с ремонтом трассы, в ходе которого автодорогу расширят до шести полос.

«Транспортный поток замедлят [до 40 километров в час] из-за масштабных строительных работ по расширению дороги от двух до трех полос в каждом направлении. Речь идет об отрезке дороги с 58-го по 68-й километр (в промежутке от Пермского тракта до дороги, ведущей к поселку Медному)», — сообщает интернет-портал E1.

Уточняется, что работы будут проводить между встречными потоками — расширять дорогу будут на участке, где находится газон и разделяющие встречные полосы ограждения. Проводить работы будет предприятие «Трест Уралтрансспецстрой».

Ранее сообщалось, что существующая трасса Екатеринбург — Пермь встанет на капитальный ремонт, который частично уже идет. К 2024 году направление от Ачита до Первоуральска расширят до четырех полос, а от Первоуральска до Екатеринбурга — до шести.