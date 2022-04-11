На юге ЕКАДа на два года снизят скоростной режим

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Индустриальный парк «ЕКАД Южный». Екатеринбург, индустриальный парк, екад южный, индустриальный парк екад южный
Ограничение скорости до 40 км/ч коснется участка от 58 до 68 км кольцевой дороги Фото:

На кольцевой автодороге Екатеринбурга (ЕКАД) с августа 2022 года до октября 2024 года снизят скорость до 40 километров на участке от 58 до 68 км. Ограничение скорости связано с ремонтом трассы, в ходе которого автодорогу расширят до шести полос.

«Транспортный поток замедлят [до 40 километров в час] из-за масштабных строительных работ по расширению дороги от двух до трех полос в каждом направлении. Речь идет об отрезке дороги с 58-го по 68-й километр (в промежутке от Пермского тракта до дороги, ведущей к поселку Медному)», — сообщает интернет-портал E1.

Уточняется, что работы будут проводить между встречными потоками — расширять дорогу будут на участке, где находится газон и разделяющие встречные полосы ограждения. Проводить работы будет предприятие «Трест Уралтрансспецстрой».

Ранее сообщалось, что существующая трасса Екатеринбург — Пермь встанет на капитальный ремонт, который частично уже идет. К 2024 году направление от Ачита до Первоуральска расширят до четырех полос, а от Первоуральска до Екатеринбурга — до шести.

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На кольцевой автодороге Екатеринбурга (ЕКАД) с августа 2022 года до октября 2024 года снизят скорость до 40 километров на участке от 58 до 68 км. Ограничение скорости связано с ремонтом трассы, в ходе которого автодорогу расширят до шести полос. «Транспортный поток замедлят [до 40 километров в час] из-за масштабных строительных работ по расширению дороги от двух до трех полос в каждом направлении. Речь идет об отрезке дороги с 58-го по 68-й километр (в промежутке от Пермского тракта до дороги, ведущей к поселку Медному)», — сообщает интернет-портал E1. Уточняется, что работы будут проводить между встречными потоками — расширять дорогу будут на участке, где находится газон и разделяющие встречные полосы ограждения. Проводить работы будет предприятие «Трест Уралтрансспецстрой». Ранее сообщалось, что существующая трасса Екатеринбург — Пермь встанет на капитальный ремонт, который частично уже идет. К 2024 году направление от Ачита до Первоуральска расширят до четырех полос, а от Первоуральска до Екатеринбурга — до шести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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