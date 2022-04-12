Самые выгодные предложения — в Газпромбанке, ВТБ и УБРиРе Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Центробанк России снизил ключевую ставку с 20% до 17%. Вслед за ним ставки начали снижать и российские банки. Редакция URA.RU собрала список банков с их предложениями по вкладам в Екатеринбурге.

Одно из самых выгодных предложений в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР), по данным на официальных сайтах банков на 12 апреля. В УБРиРе клиентам предлагают оформить вклад на сумму от 1000 рублей до 21% на определенных условиях (в число которых входит использование банковской карты банка).

Еще один свердловский банк Синара (бывший СКБ-Банк, который подвергся ребрендингу на стыке 2021 и 2022 годов) предлагает оформить вклад с прибылью до 17%. Минимальная сумма для открытия вклада составляет до 17%.

В Сбербанке самый низкий процент из всей подборки — при открытии вклада и его пополнении на сумму от 30 тысяч рублей с возможностью снятия наличных, максимальная ставка достигнет 11,1%. Ставка увеличится до 16%, если пополнить вклад на сумму от 100 тысяч рублей и отказаться от возможности снятия наличных средств. Чуть повыше ставка в Совкомбанке и достигает 18% годовых без возможности снятия денег. Минимальная сумма пополнения — 10 тысяч рублей.

Схожие с УБРиРом условия в Газпромбанке — ставка до 21% годовых при постоянном остатке от 150 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Ставка 20% установлена в «Почта Банке» с возможностью снятия и пополнении вклада от 100 тысяч рублей.

ЦБ РФ объяснил понижение ставки ослаблением темпа роста цен и притоком средств на срочные депозиты. Центробанк также допускает возможность дальнейшего уменьшения ключевой ставки. Решение поднять ключевую ставку до 20% совет директоров ЦБ РФ обосновал тем, что «это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения».

URA.RU

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