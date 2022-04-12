Компании из ЕС отказываются поставлять оборудование в РФ. «Чтобы вместо сока ракеты не выпускали»

13 апреля 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Европейские поставщики опасаются, что их продукция будет использоваться в производстве оружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейские производители промышленного оборудования начали отказывать в поставках российским заказчикам, опасаясь, что их изделия будут использовать для выпуска военной продукции вместо гражданской. Об этом рассказал владелец группы «Тонус» Леча Атиев во время пресс-тура на строящийся завод компании в Сысерти. «Сейчас ведем переговоры с немцами. […] Пока они готовы поставлять, но каждую позицию рассматривают, чтобы не было двойного назначения», — сказал предприниматель. «Чтобы вместо сока ракеты не выпускали?», — уточнил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. «Да. Сейчас у нас в Обухово сломалась деталь в небольшом узле, они отказались ее поставлять. Сказали, что это продукт двойного назначения. И мы сейчас через Казахстан пытаемся нащупать логистические цепочки», — ответил Леча Атиев. Он также отметил, что компании из стран Евросоюза готовы к сотрудничеству с российскими предприятиями, но «на них оказывают давление их правительства». В Обухово (Камышловский район) группа «Тонус» выпускает минеральную воду «Обуховская-1». Эта производственная линия — немецкая. Для нового завода в Сысерти все оборудование также закупается в Европе. В России, по словам Лечи Атиева, аналогов нет. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Европейские производители промышленного оборудования начали отказывать в поставках российским заказчикам, опасаясь, что их изделия будут использовать для выпуска военной продукции вместо гражданской. Об этом рассказал владелец группы «Тонус» Леча Атиев во время пресс-тура на строящийся завод компании в Сысерти. «Сейчас ведем переговоры с немцами. […] Пока они готовы поставлять, но каждую позицию рассматривают, чтобы не было двойного назначения», — сказал предприниматель. «Чтобы вместо сока ракеты не выпускали?», — уточнил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. «Да. Сейчас у нас в Обухово сломалась деталь в небольшом узле, они отказались ее поставлять. Сказали, что это продукт двойного назначения. И мы сейчас через Казахстан пытаемся нащупать логистические цепочки», — ответил Леча Атиев. Он также отметил, что компании из стран Евросоюза готовы к сотрудничеству с российскими предприятиями, но «на них оказывают давление их правительства». В Обухово (Камышловский район) группа «Тонус» выпускает минеральную воду «Обуховская-1». Эта производственная линия — немецкая. Для нового завода в Сысерти все оборудование также закупается в Европе. В России, по словам Лечи Атиева, аналогов нет.