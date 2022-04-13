В Кремле рассказали о переговорах РФ и Украины

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Визит Владимира Мединского в Свердловский театр музыкальной комедии. Екатеринбург, портрет, мединский владимир
Мединский ведет напряженную работу на переговорах, заявили в Кремле Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский ведет напряженную роботу на переговорах с Украиной, но заявлять о результатах пока рано. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Заявления делаются по мере появления поводов для оглашения тех или иных результатов. Сейчас пока не о чем заявлять. Мединский продолжает весьма и весьма напряженную работу», — сказал Песков журналистам.

Спецоперация РФ на территории Украины началась утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. В качестве целей операции были заявлены денацификация страны и помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. С начала операции Россия и Украины провела несколько раундов переговоров. Однако, по словам Путина, переговоры зашли в тупик после того, как украинская сторона отошла от договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

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Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский ведет напряженную роботу на переговорах с Украиной, но заявлять о результатах пока рано. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Заявления делаются по мере появления поводов для оглашения тех или иных результатов. Сейчас пока не о чем заявлять. Мединский продолжает весьма и весьма напряженную работу», — сказал Песков журналистам. Спецоперация РФ на территории Украины началась утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. В качестве целей операции были заявлены денацификация страны и помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. С начала операции Россия и Украины провела несколько раундов переговоров. Однако, по словам Путина, переговоры зашли в тупик после того, как украинская сторона отошла от договоренностей, достигнутых в Стамбуле.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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