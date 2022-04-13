В Кремле рассказали о переговорах РФ и Украины

13 апреля 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Мединский ведет напряженную работу на переговорах, заявили в Кремле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский ведет напряженную роботу на переговорах с Украиной, но заявлять о результатах пока рано. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Заявления делаются по мере появления поводов для оглашения тех или иных результатов. Сейчас пока не о чем заявлять. Мединский продолжает весьма и весьма напряженную работу», — сказал Песков журналистам. Спецоперация РФ на территории Украины началась утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. В качестве целей операции были заявлены денацификация страны и помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. С начала операции Россия и Украины провела несколько раундов переговоров. Однако, по словам Путина, переговоры зашли в тупик после того, как украинская сторона отошла от договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский ведет напряженную роботу на переговорах с Украиной, но заявлять о результатах пока рано. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Заявления делаются по мере появления поводов для оглашения тех или иных результатов. Сейчас пока не о чем заявлять. Мединский продолжает весьма и весьма напряженную работу», — сказал Песков журналистам. Спецоперация РФ на территории Украины началась утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. В качестве целей операции были заявлены денацификация страны и помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. С начала операции Россия и Украины провела несколько раундов переговоров. Однако, по словам Путина, переговоры зашли в тупик после того, как украинская сторона отошла от договоренностей, достигнутых в Стамбуле.