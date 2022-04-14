Фигурант коррупционного скандала в ЯНАО отделался штрафом

Суд оштрафовал Московского чиновника на почти 13 млн рублей за взятку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

Фигурант громкого уголовного дела о хищении бюджетных средств при реализации нацпроекта в городе Надым (ЯНАО) по факту получения взятки отделался штрафом. Как сообщает окружная прокуратура, заведующий отделом «Российского федерального центра судебной экспертизы» получил взятку от предпринимателя в размере 1,7 млн рублей и 11 тыс. долларов США.

«Истринский городской суд (Московской области — ред.) вынес обвинительный приговор в отношении заведующего отделом судебной строительной и пожарно-технической экспертизы филиала по Московской области ФБУ „Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации“ по факту получения взятки за незаконные действия в особо крупном размере. Судом назначено наказание в виде штрафа в размере 12,7 млн рублей», — говорится в сообщении.

Помимо этого суд запретил осужденному заниматься экспертной деятельностью 7 лет. Приговор вступил в законную силу.

Ранее URA.RU сообщало, что фигурант коррупционного дела в ЯНАО, номинальный директор ООО «Экспертгрупп», заплатил заведующему отделом «Российского федерального центра судебной экспертизы» 1,7 млн рублей и 11 тыс. долларов за изготовление поддельной строительно-технической экспертизы. Осужденный не смог закончить работу над подложным документом из-за возбуждения в отношении него уголовного дела. Осужденный признал свою вину, после чего были наложены аресты на 1,927 млн рублей и 2 650 долларов США обнаруженных в ходе обыска его жилья, а также оформленный на жену автомобиль Infiniti Q II.

Также ранее городской суд Салехарда заключил под стражу руководителя ООО «Экспертгрупп» Ирину Гукову. Ее обвиняют в пособничестве при хищении 29 млн рублей из бюджета, выделенных на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда».

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