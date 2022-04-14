Свердловская алиментщица пыталась убежать от приставов

15 апреля 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

Ранее горожанка привлекалась к административной ответственности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Должница по алиментам была обнаружена и задержана сотрудниками Краснотурьинского районного отделения судебных приставов во время оперативно-профилактической операции. При задержании девушка использовала неудачную попытку бегства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Была объявлена в розыск молодая алиментщица. Она не участвовала в жизни своего ребенка. При проверке адреса ее проживания возле дома №21 по улице Карпинского судебный пристав заметил девушку, которая стала вести себя подозрительно. Подойдя ближе, он спросил как девушка себя чувствует, не нужна ли ей помощь, на что девушка, ничего не ответив, попыталась убежать. Но судебный пристав узнал и догнал должницу», — сказано в сообщении. Ранее горожанка привлекалась к административной ответственности. В итоге дознавателями службы судебных приставов возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов своему несовершеннолетнему ребенку. Ранее URA.RU писало, что в Салехарде (ЯНАО) суд приговорил лишенную родительских прав женщину к 10 суткам ареста за неуплату алиментов. Алиментщица должна отдавать деньги на двух своих сыновей. Она задолжала более двух миллионов рублей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Должница по алиментам была обнаружена и задержана сотрудниками Краснотурьинского районного отделения судебных приставов во время оперативно-профилактической операции. При задержании девушка использовала неудачную попытку бегства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Была объявлена в розыск молодая алиментщица. Она не участвовала в жизни своего ребенка. При проверке адреса ее проживания возле дома №21 по улице Карпинского судебный пристав заметил девушку, которая стала вести себя подозрительно. Подойдя ближе, он спросил как девушка себя чувствует, не нужна ли ей помощь, на что девушка, ничего не ответив, попыталась убежать. Но судебный пристав узнал и догнал должницу», — сказано в сообщении. Ранее горожанка привлекалась к административной ответственности. В итоге дознавателями службы судебных приставов возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов своему несовершеннолетнему ребенку. Ранее URA.RU писало, что в Салехарде (ЯНАО) суд приговорил лишенную родительских прав женщину к 10 суткам ареста за неуплату алиментов. Алиментщица должна отдавать деньги на двух своих сыновей. Она задолжала более двух миллионов рублей.