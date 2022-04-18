«Почта России» задолжала авиакомпании «Ямал» миллионы

18 апреля 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

«Почты России» не заплатила авиакомпании «Ямал» за перевозку почтовых отправлений Фото: Анна Майорова © URA.RU Авиакомпания «Ямал» намерена через суд взыскать с «Почты России» четыре миллиона рублей. Как сообщается на сайте Арбитражного суда, причиной судебного разбирательства стало то, что АО «Почта России» не заплатила авиаперевозчику по договору на оказание услуг по воздушной перевозке почтовых отправлений. «Общество с ограниченной ответственностью «Авиационная компания «Ямал» обратился в суд с исковым заявлением к акционерному обществу «Почта России» о взыскании задолженности в размере 3 755 520 руб. 00 коп. и неустойки в размере 264 086 руб. 08 коп. по договору на оказание услуг по воздушной перевозке почтовых отправлений на нерегулярных рейсах перевозчика для нужд УФПС ЯНАО», — говорится в тексте судебного определения. Первоначально авиаперевозчик обратился в Арбитражный суд Москвы с целью взыскать с «Почты России» около тех миллионов рублей. Судья принял сторону авиакомпании и взыскал с ответчика необходимую сумму. Помимо этого было передано дело о взыскании около четырех миллионов рублей в Арбитражный суд ЯНАО. Агентство обратилось за комментарием в авиакомпанию «Ямал» и в АО «Почта России». Ответа на момент публикации не поступило. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Авиакомпания «Ямал» намерена через суд взыскать с «Почты России» четыре миллиона рублей. Как сообщается на сайте Арбитражного суда, причиной судебного разбирательства стало то, что АО «Почта России» не заплатила авиаперевозчику по договору на оказание услуг по воздушной перевозке почтовых отправлений. «Общество с ограниченной ответственностью «Авиационная компания «Ямал» обратился в суд с исковым заявлением к акционерному обществу «Почта России» о взыскании задолженности в размере 3 755 520 руб. 00 коп. и неустойки в размере 264 086 руб. 08 коп. по договору на оказание услуг по воздушной перевозке почтовых отправлений на нерегулярных рейсах перевозчика для нужд УФПС ЯНАО», — говорится в тексте судебного определения. Первоначально авиаперевозчик обратился в Арбитражный суд Москвы с целью взыскать с «Почты России» около тех миллионов рублей. Судья принял сторону авиакомпании и взыскал с ответчика необходимую сумму. Помимо этого было передано дело о взыскании около четырех миллионов рублей в Арбитражный суд ЯНАО. Агентство обратилось за комментарием в авиакомпанию «Ямал» и в АО «Почта России». Ответа на момент публикации не поступило.