Суд дал Анне Шехеревой произнести последнее слово (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Екатеринбурженка Анна Шехерева, которая подозревается в сожжении спавшего на улице бездомного Данила Груздева, выступила с последним словом, принесла соболезнования близким погибшего и попросила не разлучать ее с маленькой дочкой. С соответствующей речью она выступила во время заседания в Свердловском областном суде.

«Я очень сожалею о случившемся. Мне не понаслышке знакома судьба потерять своего ребенка. Я тоже пережила этот ужас, потеряв сына, и знаю ценность человеческой жизни. Я мама десятилетней дочери, которая является смыслом моей жизни, прививаю ей любовь к жизни и сострадание к окружающему миру, что в свое время дали мне мои родители <…> Еще раз приношу соболезнования и разделяю боль утраты с родными и близкими», — сказала Шехерева.

Она попросила суд отсрочить наказание до исполнения дочери 18 лет. Во время последнего заседания перед приговором Шехерева не раз заплакала. Пришедшие в суд родственники девушки пытались общаться с ней через стекло.

Сторона обвинения считает, что Шехерева, гуляя ночью, увидела двух человек, спавших на улице людей, облила их стоящими рядом морилкой и лаком и подожгла. Когда одежда одного из них — Данила Груздева — загорелась, девушка сначала отбежала в сторону, а затем попыталась помочь потушить человека. Груздева увезли медики скорой помощи, но уже в больнице он умер от ожогов. Полиция нашла Шехереву в квартире ее знакомого. Присяжные заседатели признали Шехереву виновной и посчитали, что она не заслуживает снисхождения.

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