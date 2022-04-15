Присяжные признали екатеринбуженку виновной в смерти бездомного

Суд примет окончательное решение, опираясь на вердикт присяжных заседателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Коллегия присяжных заседателей признала виновной екатеринбурженку Анну Шехереву, которая подозревается в сожжении заживо спавшего на улице бездомного Данила Груздева. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда.

«Присяжные заседатели единогласно признала Анну Шехереву виновной. По этому делу они совещались около трех часов», — сообщил корреспондент. Позднее суд примет окончательное решение по делу.

Однако по некоторым вопросам присяжные разошлись во мнении. В частности, только семь из восьми членов коллегии согласились с тем, что действия Шехерева демонстрировали неуважение к общественным нормам морали. Трое присяжных посчитали, что Шехерева заслуживает снисхождения, однако большинство вынесло другое решение.

По версии следствия, весной 2021 года Шехерева, гуляя ночью, увидела двух мужчин, которые спали на улице, облила их стоявшими рядом морилкой и лаком, после чего подожгла. Один из бездомных, Данил Грузев, получил сильные ожоги и умер в больнице, рассказал URA.RU старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил агентству, что Шехереву задержали 15 июля 2021 года благодаря СМИ, которые опубликовали информацию о подозреваемой. Когда правоохранители нашли ее, девушка жила в квартире знакомого.