Челябинского силовика отдали под суд за продажу данных базы МВД

Полицейский служил участковым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Калининский районный суд Челябинска поступило уголовное дело в отношении участкового полиции, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и нарушении неприкосновенности частной жизни. Он продавал третьим лицам данные о людях из базы МВД, рассказали URA.RU в суде.

«Сотрудник полиции разместили в интернете объявление о предоставлении различных персональных данных людей через базы данных МВД. Стоимость услуги составляла до полутора тысяч рублей за данные одного человека. Всего полицейский продал данные о четырех лицах», — рассказал источник.

Уголовное дело рассмотрит судья Ольга Сапарова. У сотрудника полиции был соучастник, его дело будет рассмотрено отдельно.