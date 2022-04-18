18 апреля 2022

Челябинского силовика отдали под суд за продажу данных базы МВД

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск, торговый центр, полиция, трк
Полицейский служил участковым Фото:

В Калининский районный суд Челябинска поступило уголовное дело в отношении участкового полиции, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и нарушении неприкосновенности частной жизни. Он продавал третьим лицам данные о людях из базы МВД, рассказали URA.RU в суде.

«Сотрудник полиции разместили в интернете объявление о предоставлении различных персональных данных людей через базы данных МВД. Стоимость услуги составляла до полутора тысяч рублей за данные одного человека. Всего полицейский продал данные о четырех лицах», — рассказал источник.

Уголовное дело рассмотрит судья Ольга Сапарова. У сотрудника полиции был соучастник, его дело будет рассмотрено отдельно.

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В Калининский районный суд Челябинска поступило уголовное дело в отношении участкового полиции, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и нарушении неприкосновенности частной жизни. Он продавал третьим лицам данные о людях из базы МВД, рассказали URA.RU в суде. «Сотрудник полиции разместили в интернете объявление о предоставлении различных персональных данных людей через базы данных МВД. Стоимость услуги составляла до полутора тысяч рублей за данные одного человека. Всего полицейский продал данные о четырех лицах», — рассказал источник. Уголовное дело рассмотрит судья Ольга Сапарова. У сотрудника полиции был соучастник, его дело будет рассмотрено отдельно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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