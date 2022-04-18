Челябинского силовика отдали под суд за продажу данных базы МВД

В Калининский районный суд Челябинска поступило уголовное дело в отношении участкового полиции, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и нарушении неприкосновенности частной жизни. Он продавал третьим лицам данные о людях из базы МВД, рассказали URA.RU в суде.
«Сотрудник полиции разместили в интернете объявление о предоставлении различных персональных данных людей через базы данных МВД. Стоимость услуги составляла до полутора тысяч рублей за данные одного человека. Всего полицейский продал данные о четырех лицах», — рассказал источник.
Уголовное дело рассмотрит судья Ольга Сапарова. У сотрудника полиции был соучастник, его дело будет рассмотрено отдельно.
В Калининский районный суд Челябинска поступило уголовное дело в отношении участкового полиции, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и нарушении неприкосновенности частной жизни. Он продавал третьим лицам данные о людях из базы МВД, рассказали URA.RU в суде. «Сотрудник полиции разместили в интернете объявление о предоставлении различных персональных данных людей через базы данных МВД. Стоимость услуги составляла до полутора тысяч рублей за данные одного человека. Всего полицейский продал данные о четырех лицах», — рассказал источник. Уголовное дело рассмотрит судья Ольга Сапарова. У сотрудника полиции был соучастник, его дело будет рассмотрено отдельно.