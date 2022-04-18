На территории аэропорта в ХМАО незаконно хранили топливо

19 апреля 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

Руководство аэропорта привлекли к ответственности за опасное хранение топлива Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уральская транспортная прокуратура нашла нарушения хранения топлива в аэропорту «Советский» (город Советский, ХМАО). В частности резервуары для хранения горюче-смазочных материалов не были оборудованы средствами контроля и обнаружения утечек, а средства измерения загазованности были с истекшим сроком годности. Информация об этом размещена в официальном аккаунте Уральской транспортной прокуратуры в Telegram. «Серовской транспортной прокуратурой проверено исполнение законодательства о безопасности полетов в ООО „Аэропорт Советский“. Установлено, что резервуары для хранения светлых нефтепродуктов на складе ГСМ аэропорта не оборудованы средствами автоматического контроля и обнаружения утечек нефтепродуктов, отсутствует система контроля концентрации паров нефтепродуктов, средства измерения загазованности используются с истекшим сроком поверки», — говорится в сообщении. Директор аэропорта привлечен к дисциплинарной ответственности. Также возбуждено административное дело по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ, руководитель заплатил штраф в размере 20 тысяч рублей. Окончательное устранение нарушений контролируется надзорным ведомством. Ранее URA.RU сообщало, что в Советском закрыли свалку, угрожающую безопасности полетов. Суд посчитал опасным нахождение полигона, на котором обитает множество птиц, возле аэродрома. По словам мэра района, это единственный мусорный полигон на территории города Советского. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Уральская транспортная прокуратура нашла нарушения хранения топлива в аэропорту «Советский» (город Советский, ХМАО). В частности резервуары для хранения горюче-смазочных материалов не были оборудованы средствами контроля и обнаружения утечек, а средства измерения загазованности были с истекшим сроком годности. Информация об этом размещена в официальном аккаунте Уральской транспортной прокуратуры в Telegram. «Серовской транспортной прокуратурой проверено исполнение законодательства о безопасности полетов в ООО „Аэропорт Советский“. Установлено, что резервуары для хранения светлых нефтепродуктов на складе ГСМ аэропорта не оборудованы средствами автоматического контроля и обнаружения утечек нефтепродуктов, отсутствует система контроля концентрации паров нефтепродуктов, средства измерения загазованности используются с истекшим сроком поверки», — говорится в сообщении. Директор аэропорта привлечен к дисциплинарной ответственности. Также возбуждено административное дело по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ, руководитель заплатил штраф в размере 20 тысяч рублей. Окончательное устранение нарушений контролируется надзорным ведомством. Ранее URA.RU сообщало, что в Советском закрыли свалку, угрожающую безопасности полетов. Суд посчитал опасным нахождение полигона, на котором обитает множество птиц, возле аэродрома. По словам мэра района, это единственный мусорный полигон на территории города Советского.