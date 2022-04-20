В Госдуме предложили уменьшить пенсионный возраст для мужчин

20 апреля 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

Глава патриаршей комиссии предложил ввести льготы для многодетных отцов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложила установить досрочный выход на пенсию в 55 лет для многодетных отцов. Уровнять в ряде прав многодетных отцов и матерей предложил председатель комиссии РПЦ священник Федор Лукьянов на заседании Экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере при вице-спикере Госдумы Анне Кузнецовой. «Предлагаем установить условия досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов такие же, как и для многодетных матерей, засчитав в трудовой стаж отца и матери уход за ребенком до трех лет», — цитирует Лукьянова ТАСС. Председатель комиссии РПЦ считает соответствующие меры особенно актуальными в условиях санкций и экономических трудностей, переживаемых в стране. Глава патриаршей комиссии предлагает назначать страховые пенсии мужчинам, достигшим возраста 55 лет и воспитавшим в браке пять и более детей до восьми лет. Сейчас в федеральном законе «О страховых пенсиях» предусмотрен подобный досрочный выход на пенсию для женщин 50 лет со страховым стажем не менее 15 лет, отметил Лукьянов. Помимо этого, добавил он, многодетные отцы нуждаются в специальных льготах на работе, при трудоустройстве и защите прав при увольнении. Ранее в России по приказу президента Владимира Путина были разработаны и приняты пакеты антикризисных мер поддержки для юридических и физических лиц. Соответствующее решение связано с санкционным давлением западных стран на экономику России в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложила установить досрочный выход на пенсию в 55 лет для многодетных отцов. Уровнять в ряде прав многодетных отцов и матерей предложил председатель комиссии РПЦ священник Федор Лукьянов на заседании Экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере при вице-спикере Госдумы Анне Кузнецовой. «Предлагаем установить условия досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов такие же, как и для многодетных матерей, засчитав в трудовой стаж отца и матери уход за ребенком до трех лет», — цитирует Лукьянова ТАСС. Председатель комиссии РПЦ считает соответствующие меры особенно актуальными в условиях санкций и экономических трудностей, переживаемых в стране. Глава патриаршей комиссии предлагает назначать страховые пенсии мужчинам, достигшим возраста 55 лет и воспитавшим в браке пять и более детей до восьми лет. Сейчас в федеральном законе «О страховых пенсиях» предусмотрен подобный досрочный выход на пенсию для женщин 50 лет со страховым стажем не менее 15 лет, отметил Лукьянов. Помимо этого, добавил он, многодетные отцы нуждаются в специальных льготах на работе, при трудоустройстве и защите прав при увольнении. Ранее в России по приказу президента Владимира Путина были разработаны и приняты пакеты антикризисных мер поддержки для юридических и физических лиц. Соответствующее решение связано с санкционным давлением западных стран на экономику России в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины.