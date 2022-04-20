Прославившаяся в соцсетях свердловская чиновница стала мэром

Североуральск возглавила вице-мэр Светлана Миронова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым мэром Североуральска (Свердловская область) избрана замглавы города Светлана Миронова. Назначение чиновницы почти единогласно утвердила городская дума, сообщил URA.RU первый замглавы аппарата губернатора Вадим Дубичев.

«Главой избрана Светлана Миронова. 14 из 15 депутатов проголосовали за нее», — пояснил Дубичев. Вместе с Мироновой претендентами на пост были городской депутат Виктор Ильин, получивший всего один голос, и чиновница мэрии Эльмира Мухаметова, которая в последний момент вышла из борьбы.

В декабре 2021-го Миронова неожиданно прославилась в СМИ и соцсетях. На совещании по вопросам ЖКХ она заговорила о критике властей Североуральска в интернете. В частности, Миронову возмутило, что в сети город якобы прозвали «Сральском». Позднее это слово стало городским мемом.

Миронова устроилась в мэрию Североуральска в конце 2021 года и через несколько дней стала и. о. главы города — чтобы впоследствии занять кресло на постоянной основе. Ранее она уже служила в местной администрации на посту вице-мэра, затем ее забрали на аналогичную позицию в Ивдель. Миронова считается одной из сильнейших чиновниц, работавших в Североуральске.

Смена власти в Североуральске началась осенью прошлого года. В конце ноября мэр Василий Матюшенко ушел в продолжительный отпуск, одновременно подав заявление об отставке. Источники URA.RU сообщали, что он был одним из глав, к которым у губернатора Евгения Куйвашева были самые жесткие претензии после выборов в Госдуму и заксобрание. Матюшенко работал главой Североуральска с 2017 года.

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