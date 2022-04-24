В Перми состоялось первое судебное заседание по делу Алексея Бурнашова Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Юрист адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Иван Хозяйкин по просьбе URA.RU оценил судебную практику по уголовным делам за применение насилия в отношении представителя власти. Именно в этом сейчас обвиняют экс-депутата госдумы от Пермского края Алексея Бурнашова, который летом 2021 года ударил сотрудника ДПС, остановившего его автомобиль. По словам Хозяйкина, судебная практика неоднозначная и в определенных случаях возможно лишение свободы на срок до 10 лет.

«Действующим уголовным законодательством предусмотрена ответственность за применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Судебная практика достаточно неоднозначная, но чаще всего подсудимым назначают наказание в виде реального лишения свободы на срок от 1 до 2 лет», — рассказал Иван Хозяйкин.

По его словам, данная статья УК РФ дает также возможность прекратить уголовное дело с назначением судебного штрафа, но только при определенных обстоятельствах. «А вот если в результате противоправных действий применено насилие, опасное для жизни или здоровья представителя власти, то возможно лишение свободы на срок до 10 лет, без возможности применения судебного штрафа», — отметил адвокат.

Рассмотрение уголовного дела Алексея Бурнашова началось в Ленинском районном суде Перми 21 апреля. Сотрудник ДПС Эдуард Томилин на судебном заседании рассказал, что экс-депутат ударил его «в область подбородка», после чего у него пропал голос и он не смог осуществлять трудовую деятельность. Более того, по словам инспектора, Бурнашов пытался укусить его за ухо. Автомобиль, в котором находился экс-депутат, был остановлен сотрудниками ДПС в июле 2021 года. От медосвидетельствования он отказался, нецензурно выражался и обвинил сотрудников полиции в вымогательстве взятки. Позднее Бурнашов принес полицейским свои извинения.

После окончания срока его полномочий и, соответственно, депутатской неприкосновенности было возбуждено уголовное дело. Расследование завершено в марте.

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