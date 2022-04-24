24 апреля 2022
23 апреля 2022

Свердловский автолюбитель попал под трамвай. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с трамваем
По предварительным данным, никто не пострадал Фото:

В Екатеринбурге трамвай протаранил легковой автомобиль. Видео поделились в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Водитель машины не пропустил трамвай, который, врезавшись в автомобиль, протащил его несколько метров по рельсам», — сообщает читатель сообщества.

ДТП произошло на Бакинских Комиссаров, 38. По предварительным данным, никто не пострадал. Ранее URA.RU сообщало о необычном происшествии, в котором Lada Priora вылетела в яму, вырытую для ремонта теплотрассы.

Инцидент с участием трамвая произошел на Уралмаше

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В Екатеринбурге трамвай протаранил легковой автомобиль. Видео поделились в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». «Водитель машины не пропустил трамвай, который, врезавшись в автомобиль, протащил его несколько метров по рельсам», — сообщает читатель сообщества. ДТП произошло на Бакинских Комиссаров, 38. По предварительным данным, никто не пострадал. Ранее URA.RU сообщало о необычном происшествии, в котором Lada Priora вылетела в яму, вырытую для ремонта теплотрассы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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