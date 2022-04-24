По предварительным данным, никто не пострадал Фото: Андрей Варкентин © URA.RU

В Екатеринбурге трамвай протаранил легковой автомобиль. Видео поделились в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Водитель машины не пропустил трамвай, который, врезавшись в автомобиль, протащил его несколько метров по рельсам», — сообщает читатель сообщества.

ДТП произошло на Бакинских Комиссаров, 38. По предварительным данным, никто не пострадал. Ранее URA.RU сообщало о необычном происшествии, в котором Lada Priora вылетела в яму, вырытую для ремонта теплотрассы.

Инцидент с участием трамвая произошел на Уралмаше Скрин из видео сообщества «Инцидент Екатеринбург»