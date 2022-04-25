Когда решение о сносе школы № 2 было принято, учеников и педагогов временно «поселили» в школу № 15 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Краснотурьинска (Свердловская область) жалуются, что обещанное строительство школы № 2 откладывается уже второй год. Родители школьников не могут получить внятные разъяснения от администрации города. Об этом рассказали читатели URA.RU. Школу снесли в июле 2020 года.

«У меня двое детей. Нам обещали, что построят школу №2. Однако время идет, а никаких движений нет. При этом объяснить, когда начнется строительство, тоже никто не может», — возмущается житель Краснотурьинска Александр.

По словам другой горожанки, вместо школы возведут завод. «Школу, видимо, не построят, раз так затягивают. Я слышала, что на месте, где должны были построить школу, построят какой-то завод. В администрации ясности не внесли. Объясняют так, что ничего непонятно», — возмущается мама пятилетней Даши Наталья.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Краснотурьинска. Там отметили, что скоро стартует строительство новой школы. «Школа будет строиться за счет областного бюджета. В этом году уже запланировали средства на строительство учебного заведения. Старт строительства образовательного учреждения запланирован на 2022 год», — сказано в сообщении пресс-службы.

Школа № 2 появилась в Краснотурьинске почти 76 лет назад, 6 ноября 1944 года состоялось ее открытие. Когда решение о сносе школы № 2 было принято, учеников и педагогов временно перевели в школу № 15.