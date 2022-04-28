Пермский миллиардер готов переделать автосалоны под фитнес-клубы

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Автосалон РЕНО. Челябинск, рено, автомобиль, автосалон
В автосалонах холдинга в апреле резко упали продажи Фото:

Владелец пермского холдинга «Сатурн-Р» миллиардер Александр Репин подумывает об открытии нового бизнеса. Часть своих салонов по продаже автомобилей он готов перепрофилировать под фитнес-центры.

«А куда деваться? Если мы раньше 100 машин продавали, то теперь не более пяти. Те машины, которые есть, покупатели не берут по заявленным ценам. А площади там большие, поэтому фитнес-центры из салонов попытаемся сделать, думаем над этим», — рассказал корреспонденту URA.RU предприниматель.

По словам Репина, о полном закрытии автосалонов речь не идет, только о возможной смене статуса части помещений. «Все планируем сохранить до конца года, сотрудники без работы не останутся», добавил предприниматель.

На сегодня холдинг «Сатурн-Р» реализует автомобили брендов Land Rover, Jaguar, Audi, Renault, LADA, Nissan и др. В состав бизнес-империи Александра Репина входят 32 салона по продаже машин.

Проблемы у российских предприятий, занятых автомобильным бизнесом, появились из-за западных санкций. США и страны Евросоюза усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Часть зарубежных поставщиков прекратили отгрузки автомобилей в Россию или повысили закупочные цены. Президент Владимир Путин назвал целью санкций ухудшение качества жизни миллионов людей.

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Владелец пермского холдинга «Сатурн-Р» миллиардер Александр Репин подумывает об открытии нового бизнеса. Часть своих салонов по продаже автомобилей он готов перепрофилировать под фитнес-центры. «А куда деваться? Если мы раньше 100 машин продавали, то теперь не более пяти. Те машины, которые есть, покупатели не берут по заявленным ценам. А площади там большие, поэтому фитнес-центры из салонов попытаемся сделать, думаем над этим», — рассказал корреспонденту URA.RU предприниматель. По словам Репина, о полном закрытии автосалонов речь не идет, только о возможной смене статуса части помещений. «Все планируем сохранить до конца года, сотрудники без работы не останутся», добавил предприниматель. На сегодня холдинг «Сатурн-Р» реализует автомобили брендов Land Rover, Jaguar, Audi, Renault, LADA, Nissan и др. В состав бизнес-империи Александра Репина входят 32 салона по продаже машин. Проблемы у российских предприятий, занятых автомобильным бизнесом, появились из-за западных санкций. США и страны Евросоюза усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Часть зарубежных поставщиков прекратили отгрузки автомобилей в Россию или повысили закупочные цены. Президент Владимир Путин назвал целью санкций ухудшение качества жизни миллионов людей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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