Пермский миллиардер готов переделать автосалоны под фитнес-клубы

В автосалонах холдинга в апреле резко упали продажи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Владелец пермского холдинга «Сатурн-Р» миллиардер Александр Репин подумывает об открытии нового бизнеса. Часть своих салонов по продаже автомобилей он готов перепрофилировать под фитнес-центры.

«А куда деваться? Если мы раньше 100 машин продавали, то теперь не более пяти. Те машины, которые есть, покупатели не берут по заявленным ценам. А площади там большие, поэтому фитнес-центры из салонов попытаемся сделать, думаем над этим», — рассказал корреспонденту URA.RU предприниматель.

По словам Репина, о полном закрытии автосалонов речь не идет, только о возможной смене статуса части помещений. «Все планируем сохранить до конца года, сотрудники без работы не останутся», добавил предприниматель.

На сегодня холдинг «Сатурн-Р» реализует автомобили брендов Land Rover, Jaguar, Audi, Renault, LADA, Nissan и др. В состав бизнес-империи Александра Репина входят 32 салона по продаже машин.

Проблемы у российских предприятий, занятых автомобильным бизнесом, появились из-за западных санкций. США и страны Евросоюза усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Часть зарубежных поставщиков прекратили отгрузки автомобилей в Россию или повысили закупочные цены. Президент Владимир Путин назвал целью санкций ухудшение качества жизни миллионов людей.