По мнению Алексея Текслера, молодежь должна понимать причину возникновения неонацизма на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

«Все в наколках, в фашистской свастике, на форме фашистская свастика, кружки, из которых они пьют, с фашистской свастикой». Так описал военнослужащих батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время заседания антитеррористической комиссии.

«Соответственно, причинно-следственная связь должна в головах у молодежи присутствовать, тогда все встает на свои места. Тот же националистический батальон „Азов“, все в наколках, в фашистской свастике, на форме фашистская свастика, кружки, из которых они пьют, с фашистской свастикой. Все понятно, кто с кем воюет. Совершенно понятно», — передает слова губернатора его пресс-служба.

Губернатор добавил, что сейчас их главной задачей является профилактика, в молодежной среде. По словам губернатора, надо сделать все возможное, чтобы молодежь знала и понимала, что происходит в мире, и с какой угрозой неонацизма сейчас борется страна.

В рамках заседания комиссии губернатор поручил силовым ведомствам обеспечить безопасность проведения мероприятий во время майских праздников. Также глава региона напомнил о приближающемся летнем сезоне, и необходимости обеспечения безопасности детей в лагерях отдыха.

Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Операция носит освободительный характер. Как сообщает минобороны, российские военные зачистили от националистов Мариуполь. Остатки нацбатальона «Азов» зажаты на заводе «Азовсталь». Владимир Путин лично поручил не допустить их прорыва из окружения.

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