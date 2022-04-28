28 апреля 2022
27 апреля 2022

Бизнесмены из ХМАО пригнали в Мариуполь броневик-инкассатор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь. Украина, чеченцы, мариуполь, армия россии, ахмат, кадыровцы
Бизнесмены из ХМАО подарили ополченцам Донбасса броневик Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Предприниматели из Нягани подарили броневик «УАЗ-Патриот», который раньше использовался в качестве инкассаторской машины, ополченцам из Донбасса. Информация об этом сообщается в telegram-канале «ПриZрак Новороссии».

В опубликованном сообщении размещена фотография, на которой ополченцы в Мариуполе стоят рядом с автомобилем «УАЗ-Патриот» с регистрационными номерами из Югры. «Дорогие друзья, хочу передать огромное спасибо предпринимателям города Нягани, которые притащили этот замечательный автомобиль. Который будет здесь работать и который будет здесь задействован на наших мероприятиях. Вещь просто бомбовая, шлите еще», — заявил один из представителей вооруженных сил Донбасса. В посте указано, что один из югорчан лично перегнал автомобиль за 3,5 тысячи километров.

Ранее URA.RU сообщало, что в Мариуполе работает миссия «Гуманитарного добровольческого корпуса» из ХМАО, которая помогает эвакуированным во временных пунктах размещения. В ее состав вошел глава окружного департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Фото:

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Предприниматели из Нягани подарили броневик «УАЗ-Патриот», который раньше использовался в качестве инкассаторской машины, ополченцам из Донбасса. Информация об этом сообщается в telegram-канале «ПриZрак Новороссии». В опубликованном сообщении размещена фотография, на которой ополченцы в Мариуполе стоят рядом с автомобилем «УАЗ-Патриот» с регистрационными номерами из Югры. «Дорогие друзья, хочу передать огромное спасибо предпринимателям города Нягани, которые притащили этот замечательный автомобиль. Который будет здесь работать и который будет здесь задействован на наших мероприятиях. Вещь просто бомбовая, шлите еще», — заявил один из представителей вооруженных сил Донбасса. В посте указано, что один из югорчан лично перегнал автомобиль за 3,5 тысячи километров. Ранее URA.RU сообщало, что в Мариуполе работает миссия «Гуманитарного добровольческого корпуса» из ХМАО, которая помогает эвакуированным во временных пунктах размещения. В ее состав вошел глава окружного департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...