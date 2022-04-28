Предприниматели из Нягани подарили броневик «УАЗ-Патриот», который раньше использовался в качестве инкассаторской машины, ополченцам из Донбасса. Информация об этом сообщается в telegram-канале «ПриZрак Новороссии».
В опубликованном сообщении размещена фотография, на которой ополченцы в Мариуполе стоят рядом с автомобилем «УАЗ-Патриот» с регистрационными номерами из Югры. «Дорогие друзья, хочу передать огромное спасибо предпринимателям города Нягани, которые притащили этот замечательный автомобиль. Который будет здесь работать и который будет здесь задействован на наших мероприятиях. Вещь просто бомбовая, шлите еще», — заявил один из представителей вооруженных сил Донбасса. В посте указано, что один из югорчан лично перегнал автомобиль за 3,5 тысячи километров.
Ранее URA.RU сообщало, что в Мариуполе работает миссия «Гуманитарного добровольческого корпуса» из ХМАО, которая помогает эвакуированным во временных пунктах размещения. В ее состав вошел глава окружного департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.
Предприниматели из Нягани подарили броневик «УАЗ-Патриот», который раньше использовался в качестве инкассаторской машины, ополченцам из Донбасса. Информация об этом сообщается в telegram-канале «ПриZрак Новороссии». В опубликованном сообщении размещена фотография, на которой ополченцы в Мариуполе стоят рядом с автомобилем «УАЗ-Патриот» с регистрационными номерами из Югры. «Дорогие друзья, хочу передать огромное спасибо предпринимателям города Нягани, которые притащили этот замечательный автомобиль. Который будет здесь работать и который будет здесь задействован на наших мероприятиях. Вещь просто бомбовая, шлите еще», — заявил один из представителей вооруженных сил Донбасса. В посте указано, что один из югорчан лично перегнал автомобиль за 3,5 тысячи километров. Ранее URA.RU сообщало, что в Мариуполе работает миссия «Гуманитарного добровольческого корпуса» из ХМАО, которая помогает эвакуированным во временных пунктах размещения. В ее состав вошел глава окружного департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.