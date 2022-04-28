На проблемном пермском заводе сменился руководитель

Новый директор возглавляет предприятие с 26 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На мясоперерабатывающем заводе «Телец» (Пермский край) поменялся директор. По данным сервиса СБИС, с 26 апреля предприятие возглавляет Сергей Брызгалов. Он уже руководил заводом с 2010 по 2016 год, также являлся одним из его основателей. Позже компанию возглавил Игорь Кошмяков, занимавший пост директора до настоящего времени.

В 2016 году завод оказался на грани банкротства, после чего его долговые обязательства были выкуплены владельцем холдинга «Сатурн-Р» миллиардером Александром Репиным. Он стал основным собственником завода, получив долю в 51% в уставном капитале компании.

8 апреля этого года ООО «МПЗ Телец» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском о самобанкротстве. Указанной в заявлении причиной являлось наличие у завода долга в размере 791,8 млн рублей. Суд вернул иск из-за процессуальных нарушений.

Позже Александр Репин вышел из числа учредителей. В беседе с корреспондентом URA.RU он назвал завод «неудачным проектом». «Делают слишком большой и слишком качественный ассортимент продукции, распыляются на множество разных наименований. А это плохо, особенно в условиях снижения покупательской способности. Отдал акции обратно, пусть заново все начинают», — сообщил предприниматель.

Завод «Телец» был основан в 2006 году в Кунгуре. Предприятие занимается производством колбасных изделий из мяса свинины, говядины и птицы. Продукция реализуется через крупные торговые сети и фирменные магазины.

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