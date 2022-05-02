«Почта России» в Екатеринбурге признала утечку персональных данных после новости URA.RU. Ранее читательница агентства поделилась снимками извещения, на обратной стороне которого находились данные постороннего человека. Девушка рассказала, что получила документ в свердловском почтовом отделении №73.
«После проведенной проверки выяснилось, что извещение действительно напечатали на черновике. Мы приносим извинения», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе «Почты России», подтвердив факт утечки персональных данных клиентов.
В компании отмечают, что инцидент никак не связан с дефицитом бумаги в почтовых отделениях. «Никакого дефицита бумаги нет», — заверили в пресс-службе. Начальник почтового отделения получит дисциплинарное взыскание, а с сотрудниками провели дополнительный инструктаж, чтобы избежать подобных ситуаций.
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«Почта России» в Екатеринбурге признала утечку персональных данных после новости URA.RU. Ранее читательница агентства поделилась снимками извещения, на обратной стороне которого находились данные постороннего человека. Девушка рассказала, что получила документ в свердловском почтовом отделении №73. «После проведенной проверки выяснилось, что извещение действительно напечатали на черновике. Мы приносим извинения», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе «Почты России», подтвердив факт утечки персональных данных клиентов. В компании отмечают, что инцидент никак не связан с дефицитом бумаги в почтовых отделениях. «Никакого дефицита бумаги нет», — заверили в пресс-службе. Начальник почтового отделения получит дисциплинарное взыскание, а с сотрудниками провели дополнительный инструктаж, чтобы избежать подобных ситуаций.