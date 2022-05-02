02 мая 2022

В Екатеринбурге «Почта России» признала утечку данных клиентов. Новости URA.RU работают

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, почта россии
Но инцидент никак не связан с дефицитом бумаги Фото:

«Почта России» в Екатеринбурге признала утечку персональных данных после новости URA.RU. Ранее читательница агентства поделилась снимками извещения, на обратной стороне которого находились данные постороннего человека. Девушка рассказала, что получила документ в свердловском почтовом отделении №73.

«После проведенной проверки выяснилось, что извещение действительно напечатали на черновике. Мы приносим извинения», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе «Почты России», подтвердив факт утечки персональных данных клиентов.

В компании отмечают, что инцидент никак не связан с дефицитом бумаги в почтовых отделениях. «Никакого дефицита бумаги нет», — заверили в пресс-службе. Начальник почтового отделения получит дисциплинарное взыскание, а с сотрудниками провели дополнительный инструктаж, чтобы избежать подобных ситуаций.

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«Почта России» в Екатеринбурге признала утечку персональных данных после новости URA.RU. Ранее читательница агентства поделилась снимками извещения, на обратной стороне которого находились данные постороннего человека. Девушка рассказала, что получила документ в свердловском почтовом отделении №73. «После проведенной проверки выяснилось, что извещение действительно напечатали на черновике. Мы приносим извинения», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе «Почты России», подтвердив факт утечки персональных данных клиентов. В компании отмечают, что инцидент никак не связан с дефицитом бумаги в почтовых отделениях. «Никакого дефицита бумаги нет», — заверили в пресс-службе. Начальник почтового отделения получит дисциплинарное взыскание, а с сотрудниками провели дополнительный инструктаж, чтобы избежать подобных ситуаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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