Доцент Плехановки рассказал о сроках отмены санкций против РФ

04 мая 2022 в 05:59 Размер текста - 17 +

Отмена антироссийских санкций неизбежна, считает эксперт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Отмена антироссийских санкций неизбежна, поскольку введенные Западом ограничения не устраивают многие страны. Однако сроки этого процесса будут зависеть от того, насколько сильно рестрикции ударят по уровню жизни в США и Европе. Таким мнением поделился доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. «Многие страны видят, как умело Россия перестраивает свой внутренний бизнес и меняет внешними торговые связи. Многие уже отмечают что горизонт отмены санкций неизбежен, от нескольких месяцев до нескольких лет», — рассказал Тимофеев в беседе с агентством «Прайм». По его словам, ограничения в адрес России не устраивают многие страны. «Большая часть европейцев ощутила сначала рост цен почти на все продукты, потом на товары, позднее — на услуги. Они ощутили потерю накоплений и возможность тратить больше, чем привыкли годом ранее, на 30-40%», — пояснил он Эксперт также заявил, что Европа начала задумываться о разморозке российского газопровода «Северный поток-2». Тимофеев заключил, что отмена санкций неизбежна, но через несколько лет или несколько месяцев это произойдет — зависит от того, насколько значимым окажется удар по уровню жизни в США и Европе. Страны Запада ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Однако негативные последствия, такие как рост цен, наблюдаются и в США, а также странах Евросоюза. Так, канцлер Германии Олаф Шольц предрек мощный экономический кризис и потери миллионов рабочих мест в случае эмбарго на поставки российского газа. Сообщалось, что из-за санкций против РФ в Германии рекордно возросли цены местных производителей. В Великобритании выросли цены на мебель, а граждане Соединенного Королевства начали брать гробы в аренду, чтобы сэкономить. В Соединенных штатах также заметили серьезный рост цен на топливо и рекордную инфляцию. При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия успешно справилась с беспрецедентным давлением со стороны западных стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Отмена антироссийских санкций неизбежна, поскольку введенные Западом ограничения не устраивают многие страны. Однако сроки этого процесса будут зависеть от того, насколько сильно рестрикции ударят по уровню жизни в США и Европе. Таким мнением поделился доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. «Многие страны видят, как умело Россия перестраивает свой внутренний бизнес и меняет внешними торговые связи. Многие уже отмечают что горизонт отмены санкций неизбежен, от нескольких месяцев до нескольких лет», — рассказал Тимофеев в беседе с агентством «Прайм». По его словам, ограничения в адрес России не устраивают многие страны. «Большая часть европейцев ощутила сначала рост цен почти на все продукты, потом на товары, позднее — на услуги. Они ощутили потерю накоплений и возможность тратить больше, чем привыкли годом ранее, на 30-40%», — пояснил он Эксперт также заявил, что Европа начала задумываться о разморозке российского газопровода «Северный поток-2». Тимофеев заключил, что отмена санкций неизбежна, но через несколько лет или несколько месяцев это произойдет — зависит от того, насколько значимым окажется удар по уровню жизни в США и Европе. Страны Запада ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Однако негативные последствия, такие как рост цен, наблюдаются и в США, а также странах Евросоюза. Так, канцлер Германии Олаф Шольц предрек мощный экономический кризис и потери миллионов рабочих мест в случае эмбарго на поставки российского газа. Сообщалось, что из-за санкций против РФ в Германии рекордно возросли цены местных производителей. В Великобритании выросли цены на мебель, а граждане Соединенного Королевства начали брать гробы в аренду, чтобы сэкономить. В Соединенных штатах также заметили серьезный рост цен на топливо и рекордную инфляцию. При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия успешно справилась с беспрецедентным давлением со стороны западных стран.