Сетевой гигант набирает сотрудников по всему Пермскому краю

Сотрудники требуются в магазины разных городов края и Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Федеральный продуктовый ритейлер «Монетка» начал активное развитие в Пермском крае. Региональные представители сети магазинов размещают в городских пабликах социальной сети «ВКонтакте» объявления об открытии новых магазинов и наборе сотрудников в уже существующие.

«В связи с активным развитием в Пермском крае „Монетка“ проводит набор на вакансию „продавцы-универсалы“. Работаем со студентами, несовершеннолетними, пенсионерами, иностранными гражданами! А также временно трудоустраиваем», — указано во всех объявлениях.

Работу предлагают в магазинах Усолья, Осы, Перми, Чайковского, Куеды, Орды, Фролов, Краснокамска, Верещагино, Лысьвы, Чусового, Новых Лядов и других городов. В магазины Соликамска и Нытвы, которые только откроются, набирают полный штат.

Зарплаты в зависимости от города разнятся. К примеру, продавцу в Усолье предлагают зарплату от 23 тысяч рублей, а в Осе — от 19,5 тысяч. Есть и другие вакансии: во многих городах требуются заместитель директора магазина и уборщица.

URA.RU ранее писало, что в Перми ищут водителей скорой помощи. В зависимости от стажа работы, зарплата отличается и варьируется от 30 до 60 тысяч рублей.