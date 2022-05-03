03 мая 2022

Сетевой гигант набирает сотрудников по всему Пермскому краю

© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы города. Курган, монетка, магазин монетка
Сотрудники требуются в магазины разных городов края и Перми Фото:

Федеральный продуктовый ритейлер «Монетка» начал активное развитие в Пермском крае. Региональные представители сети магазинов размещают в городских пабликах социальной сети «ВКонтакте» объявления об открытии новых магазинов и наборе сотрудников в уже существующие.

«В связи с активным развитием в Пермском крае „Монетка“ проводит набор на вакансию „продавцы-универсалы“. Работаем со студентами, несовершеннолетними, пенсионерами, иностранными гражданами! А также временно трудоустраиваем», — указано во всех объявлениях.

Работу предлагают в магазинах Усолья, Осы, Перми, Чайковского, Куеды, Орды, Фролов, Краснокамска, Верещагино, Лысьвы, Чусового, Новых Лядов и других городов. В магазины Соликамска и Нытвы, которые только откроются, набирают полный штат.

Зарплаты в зависимости от города разнятся. К примеру, продавцу в Усолье предлагают зарплату от 23 тысяч рублей, а в Осе — от 19,5 тысяч. Есть и другие вакансии: во многих городах требуются заместитель директора магазина и уборщица.

URA.RU ранее писало, что в Перми ищут водителей скорой помощи. В зависимости от стажа работы, зарплата отличается и варьируется от 30 до 60 тысяч рублей.

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Федеральный продуктовый ритейлер «Монетка» начал активное развитие в Пермском крае. Региональные представители сети магазинов размещают в городских пабликах социальной сети «ВКонтакте» объявления об открытии новых магазинов и наборе сотрудников в уже существующие. «В связи с активным развитием в Пермском крае „Монетка“ проводит набор на вакансию „продавцы-универсалы“. Работаем со студентами, несовершеннолетними, пенсионерами, иностранными гражданами! А также временно трудоустраиваем», — указано во всех объявлениях. Работу предлагают в магазинах Усолья, Осы, Перми, Чайковского, Куеды, Орды, Фролов, Краснокамска, Верещагино, Лысьвы, Чусового, Новых Лядов и других городов. В магазины Соликамска и Нытвы, которые только откроются, набирают полный штат. Зарплаты в зависимости от города разнятся. К примеру, продавцу в Усолье предлагают зарплату от 23 тысяч рублей, а в Осе — от 19,5 тысяч. Есть и другие вакансии: во многих городах требуются заместитель директора магазина и уборщица. URA.RU ранее писало, что в Перми ищут водителей скорой помощи. В зависимости от стажа работы, зарплата отличается и варьируется от 30 до 60 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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