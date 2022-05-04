Власти проведут ярмарку для пермяков

На ярмарке региональные фермеры представят местную продукцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми с 12 по 14 мая (включительно) пройдет сельскохозяйственная ярмарка, где можно будет приобрести рассаду и саженцы региональных фермеров. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«На ярмарке будет представлена рассада овощей, цветов, а также саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур. Кроме того, жители смогут купить удобрения, семенной картофель, лук-севок, многолетние цветы и средства защиты», — указано в пресс-релизе.

На ярмарке представят рассаду перцев, томатов, баклажанов, различные сорта капусты: как ранней — для квашения, так и более экзотической савойской, брюссельской. Вся рассада — районированных местных сортов. Это значит, что она посеяна и выращена в агротехнические сроки. По словам фермеров, это дает гарантию, что рассада точно переживет зиму и даст урожай.

Ярмарка будет проходить на площадке перед ТРК «Планета» по адресу шоссе Космонавтов, 162б. Фермеры будут работать на ней с 12.00 до 20.00 часов.

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