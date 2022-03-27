Пермяки планируют посадить весной больше картофеля, чем обычно

В этом году желающих высаживать картофель больше, чем в прошлом, на 12% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Дачных картофельных плантаций у жителей Пермского края в этом году будет больше. Это выяснили аналитики онлайн-сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Сажать картофель в этом году собирается 62% землевладельцев в Пермском крае. В прошлом году этот овощ выращивали 50%, а 12% — нет. Многие из тех, кто сажал картофель и ранее, в комментариях говорили о планах увеличить объем посадки», — сообщили аналитики.

В основном, планами по посадкам делились пермяки в возрасте 35-44 лет (64%): «Посадим больше, чем в прошлом году. Неизвестно, что зимой будет». Лишь 3 из 10 владельцев дач, огородов и частных домов в регионе не планируют сажать картофель.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяки раскупают в магазинах крупы и бытовую химию. Ажиотажный спрос на продукты питания и другие товары возник на фоне введения против России западных санкций. В продуктовых магазинах исчезает сахар — это явление спровоцировали сами закупщики.

Экономические санкции — реакция Евросоюза на вынужденное проведение спецоперации РФ на Украине. Она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара по всей российской экономике. Президент России Владимир Путин считает, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам