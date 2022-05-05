Власти Венгрии раскритиковали шестой пакет санкций против России. «Исторический провал»

06 мая 2022 в 00:03 Размер текста - 17 +

Возможное принятие Европейским союзом шестого пакета антироссийских санкций станет «историческим провалом». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. «Если Еврокомиссия настоит на принятии своего предложения (шестого пакета санкций против РФ — прим. URA.RU), то она понесет полную ответственность за этот исторический провал в ходе европейской интеграции», — заявил Виктор Орбан, передает телеканал Hir TV. Он отметил, что ЕК не должна создавать ситуацию, при которой Венгрия и другие страны ЕС получат больше вреда, чем Россия. По словам председателя венгерского правительства, для того, чтобы его страна смогла отказаться от российской нефти, ей необходимо провести серьезную модернизацию альтернативной инфраструктуры поставок и полной реорганизации нефтеперерабатывающих мощностей. Для этого понадобится большое количество времени и инвестиций, которые не могут быть профинансированы на рыночной основе, заметил он. Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что шестой пакет санкций можно будет принять только тогда, когда все страны Евросоюза смогут выполнить необходимые подготовительные условия. «Ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные комиссией», — резюмировал Виктор Орбан. Евросоюз уже ввел пять пакетов санкций из-за спецоперации РФ на Украине. Во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель анонсировал шестой пакет антироссийских санкций. Западные страны планируют ввести эмбарго на импорт нефти из России. Однако на Западе признали провальным готовящийся «сокрушительный удар» по российской экономике. Некоторые страны ЕС заявили о сомнениях в необходимости введения запрета на ввоз нефти. В ЕК заявили, что ряду стран могут разрешить покупать российское топливо. Тем временем власти РФ уже придумали, как защититься от новых западных санкций.