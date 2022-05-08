Солдат в госпитале Екатеринбурга угостили пирожными 9 Мая. Фото

09 мая 2022 в 12:08 Размер текста - 17 +

Военных в госпитале кормят хорошо, но кексы внесут разнообразие в меню (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдатам, находящимся на реабилитации в 354-м военном клиническом госпитале ЦВО в Екатеринбурге, подготовили угощение в честь праздника Победы. Бойцов угостили вкусной выпечкой, рассказал URA.RU Андрей Гончаров — генеральный директор Кейтеринбурга — федерального оператора питания. «Для военнослужащих, проходящих лечение в госпитале, мы испекли 450 капкейков. Угощение уже доставлено в учреждение, и мы надеемся, порадует в праздничный день ребят», — сказал Андрей Гончаров. Он добавил, что его компания будет на постоянной основе помогать госпиталю продуктами — свежими овощами, фруктами и зеленью. Ранее с военными, которые были ранены во время спецоперации на Украине и сейчас проходят реабилитацию в пятом военном госпитале Росгвардии в Екатеринбурге, встречалась свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Ребята признались ей, что мечтают о вкусной домашней пище — маминых пельменях и бабушкиных пирожках. Капкейки сделаны из бисквита и нежного крема Фото: предоставлено компанией Кейтеринбург Кексы выглядят очень аппетитно Фото: предоставлено компанией Кейтеринбург Лакомство должно порадовать солдат в праздничный день Пирожные украшены съедобными жемчужными бусинками Фото: предоставлено компанией Кейтеринбург Вся выпечка — свежайшая Фото: предоставлено компанией Кейтеринбург Угощение прямо из кондитерской печи доставили в госпиталь Фото: предоставлено компанией Кейтеринбург Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Солдатам, находящимся на реабилитации в 354-м военном клиническом госпитале ЦВО в Екатеринбурге, подготовили угощение в честь праздника Победы. Бойцов угостили вкусной выпечкой, рассказал URA.RU Андрей Гончаров — генеральный директор Кейтеринбурга — федерального оператора питания. «Для военнослужащих, проходящих лечение в госпитале, мы испекли 450 капкейков. Угощение уже доставлено в учреждение, и мы надеемся, порадует в праздничный день ребят», — сказал Андрей Гончаров. Он добавил, что его компания будет на постоянной основе помогать госпиталю продуктами — свежими овощами, фруктами и зеленью. Ранее с военными, которые были ранены во время спецоперации на Украине и сейчас проходят реабилитацию в пятом военном госпитале Росгвардии в Екатеринбурге, встречалась свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Ребята признались ей, что мечтают о вкусной домашней пище — маминых пельменях и бабушкиных пирожках.