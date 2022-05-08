08 мая 2022

Солдат в госпитале Екатеринбурга угостили пирожными 9 Мая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Санкт-Петербург, десерт, пирожное, сладости, еда, капкейк
Военных в госпитале кормят хорошо, но кексы внесут разнообразие в меню (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдатам, находящимся на реабилитации в 354-м военном клиническом госпитале ЦВО в Екатеринбурге, подготовили угощение в честь праздника Победы. Бойцов угостили вкусной выпечкой, рассказал URA.RU Андрей Гончаров — генеральный директор Кейтеринбурга — федерального оператора питания.

«Для военнослужащих, проходящих лечение в госпитале, мы испекли 450 капкейков. Угощение уже доставлено в учреждение, и мы надеемся, порадует в праздничный день ребят», — сказал Андрей Гончаров. Он добавил, что его компания будет на постоянной основе помогать госпиталю продуктами — свежими овощами, фруктами и зеленью.

Ранее с военными, которые были ранены во время спецоперации на Украине и сейчас проходят реабилитацию в пятом военном госпитале Росгвардии в Екатеринбурге, встречалась свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Ребята признались ей, что мечтают о вкусной домашней пище — маминых пельменях и бабушкиных пирожках.

Капкейки сделаны из бисквита и нежного крема
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Кексы выглядят очень аппетитно
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Лакомство должно порадовать солдат в праздничный день
Пирожные украшены съедобными жемчужными бусинками
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Вся выпечка — свежайшая
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Угощение прямо из кондитерской печи доставили в госпиталь
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Солдатам, находящимся на реабилитации в 354-м военном клиническом госпитале ЦВО в Екатеринбурге, подготовили угощение в честь праздника Победы. Бойцов угостили вкусной выпечкой, рассказал URA.RU Андрей Гончаров — генеральный директор Кейтеринбурга — федерального оператора питания. «Для военнослужащих, проходящих лечение в госпитале, мы испекли 450 капкейков. Угощение уже доставлено в учреждение, и мы надеемся, порадует в праздничный день ребят», — сказал Андрей Гончаров. Он добавил, что его компания будет на постоянной основе помогать госпиталю продуктами — свежими овощами, фруктами и зеленью. Ранее с военными, которые были ранены во время спецоперации на Украине и сейчас проходят реабилитацию в пятом военном госпитале Росгвардии в Екатеринбурге, встречалась свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Ребята признались ей, что мечтают о вкусной домашней пище — маминых пельменях и бабушкиных пирожках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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