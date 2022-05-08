Солдатам, находящимся на реабилитации в 354-м военном клиническом госпитале ЦВО в Екатеринбурге, подготовили угощение в честь праздника Победы. Бойцов угостили вкусной выпечкой, рассказал URA.RU Андрей Гончаров — генеральный директор Кейтеринбурга — федерального оператора питания.
«Для военнослужащих, проходящих лечение в госпитале, мы испекли 450 капкейков. Угощение уже доставлено в учреждение, и мы надеемся, порадует в праздничный день ребят», — сказал Андрей Гончаров. Он добавил, что его компания будет на постоянной основе помогать госпиталю продуктами — свежими овощами, фруктами и зеленью.
Ранее с военными, которые были ранены во время спецоперации на Украине и сейчас проходят реабилитацию в пятом военном госпитале Росгвардии в Екатеринбурге, встречалась свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Ребята признались ей, что мечтают о вкусной домашней пище — маминых пельменях и бабушкиных пирожках.
Капкейки сделаны из бисквита и нежного крема
Фото: предоставлено компанией Кейтеринбург
Кексы выглядят очень аппетитно
Фото: предоставлено компанией Кейтеринбург
Лакомство должно порадовать солдат в праздничный день
Пирожные украшены съедобными жемчужными бусинками
Фото: предоставлено компанией Кейтеринбург
Вся выпечка — свежайшая
Фото: предоставлено компанией Кейтеринбург
Угощение прямо из кондитерской печи доставили в госпиталь
Фото: предоставлено компанией Кейтеринбург
Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво».
Солдатам, находящимся на реабилитации в 354-м военном клиническом госпитале ЦВО в Екатеринбурге, подготовили угощение в честь праздника Победы. Бойцов угостили вкусной выпечкой, рассказал URA.RU Андрей Гончаров — генеральный директор Кейтеринбурга — федерального оператора питания. «Для военнослужащих, проходящих лечение в госпитале, мы испекли 450 капкейков. Угощение уже доставлено в учреждение, и мы надеемся, порадует в праздничный день ребят», — сказал Андрей Гончаров. Он добавил, что его компания будет на постоянной основе помогать госпиталю продуктами — свежими овощами, фруктами и зеленью. Ранее с военными, которые были ранены во время спецоперации на Украине и сейчас проходят реабилитацию в пятом военном госпитале Росгвардии в Екатеринбурге, встречалась свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Ребята признались ей, что мечтают о вкусной домашней пище — маминых пельменях и бабушкиных пирожках.