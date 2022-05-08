На концерт в ДК Солдатова пришли ветераны, представители власти и общественности Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Мэр Перми Алексей Демкин отметил заслуги Перми в годы Великой Отечественной войны. Вместе с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным он побывал на торжественном собрании городской общественности в ДК Солдатова, где состоялся праздничный концерт, передает корреспондент URA.RU.

Перед началом концерта Демкин выступил перед собравшимися, напомнив, что в годы Войны Пермь превратилась в крупный промышленный центр страны. «В годы Великой Отечественной войны население Перми увеличилось практически в два раза. В Пермский край были эвакуированы 64 предприятия были отправлены в Перми и сделали столицу Прикамья крупнейшим военно-промышленным центром СССР.

В Перми выпускали минометные снаряды, разрабатывали авиадвигатели, производили пушки, бронекатера и другую военную продукцию. В 2020 году Пермь была удостоена звания «Город трудовой доблести».

Дмитрий Махонин (справа) и Алексей Демкин стали зрителями праздничного концерта, прошедшего в ДК имени Солдатова Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Творческие коллективы исполнили номера, посвященные Великой Победе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Алексей Демкин напомнил о заслугах Перми в годы Великой Отечественной войны Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Курсанты Пермского института войск Росгвардии на концерте, посвященном Дню Победы Фото: Сергей Русанов © URA.RU