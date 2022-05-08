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Пермские губернатор и мэр пришли на концерт по случаю Дня Победы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт ДК Солдатова. Пермь, дк солдатова, День Победы Пермь, 9 мая 2022
На концерт в ДК Солдатова пришли ветераны, представители власти и общественности Фото:

Мэр Перми Алексей Демкин отметил заслуги Перми в годы Великой Отечественной войны. Вместе с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным он побывал на торжественном собрании городской общественности в ДК Солдатова, где состоялся праздничный концерт, передает корреспондент URA.RU.

Перед началом концерта Демкин выступил перед собравшимися, напомнив, что в годы Войны Пермь превратилась в крупный промышленный центр страны. «В годы Великой Отечественной войны население Перми увеличилось практически в два раза. В Пермский край были эвакуированы 64 предприятия были отправлены в Перми и сделали столицу Прикамья крупнейшим военно-промышленным центром СССР.

В Перми выпускали минометные снаряды, разрабатывали авиадвигатели, производили пушки, бронекатера и другую военную продукцию. В 2020 году Пермь была удостоена звания «Город трудовой доблести».

Концерт ДК Солдатова. Пермь
Дмитрий Махонин (справа) и Алексей Демкин стали зрителями праздничного концерта, прошедшего в ДК имени Солдатова
Фото:

Концерт ДК Солдатова. Пермь
Творческие коллективы исполнили номера, посвященные Великой Победе
Фото:
Концерт ДК Солдатова. Пермь
Алексей Демкин напомнил о заслугах Перми в годы Великой Отечественной войны
Фото:

Концерт ДК Солдатова. Пермь
Курсанты Пермского института войск Росгвардии на концерте, посвященном Дню Победы
Фото:

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Мэр Перми Алексей Демкин отметил заслуги Перми в годы Великой Отечественной войны. Вместе с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным он побывал на торжественном собрании городской общественности в ДК Солдатова, где состоялся праздничный концерт, передает корреспондент URA.RU. Перед началом концерта Демкин выступил перед собравшимися, напомнив, что в годы Войны Пермь превратилась в крупный промышленный центр страны. «В годы Великой Отечественной войны население Перми увеличилось практически в два раза. В Пермский край были эвакуированы 64 предприятия были отправлены в Перми и сделали столицу Прикамья крупнейшим военно-промышленным центром СССР. В Перми выпускали минометные снаряды, разрабатывали авиадвигатели, производили пушки, бронекатера и другую военную продукцию. В 2020 году Пермь была удостоена звания «Город трудовой доблести».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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