Мэр Перми Алексей Демкин отметил заслуги Перми в годы Великой Отечественной войны. Вместе с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным он побывал на торжественном собрании городской общественности в ДК Солдатова, где состоялся праздничный концерт, передает корреспондент URA.RU.
Перед началом концерта Демкин выступил перед собравшимися, напомнив, что в годы Войны Пермь превратилась в крупный промышленный центр страны. «В годы Великой Отечественной войны население Перми увеличилось практически в два раза. В Пермский край были эвакуированы 64 предприятия были отправлены в Перми и сделали столицу Прикамья крупнейшим военно-промышленным центром СССР.
В Перми выпускали минометные снаряды, разрабатывали авиадвигатели, производили пушки, бронекатера и другую военную продукцию. В 2020 году Пермь была удостоена звания «Город трудовой доблести».
Дмитрий Махонин (справа) и Алексей Демкин стали зрителями праздничного концерта, прошедшего в ДК имени Солдатова
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Мэр Перми Алексей Демкин отметил заслуги Перми в годы Великой Отечественной войны. Вместе с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным он побывал на торжественном собрании городской общественности в ДК Солдатова, где состоялся праздничный концерт, передает корреспондент URA.RU. Перед началом концерта Демкин выступил перед собравшимися, напомнив, что в годы Войны Пермь превратилась в крупный промышленный центр страны. «В годы Великой Отечественной войны население Перми увеличилось практически в два раза. В Пермский край были эвакуированы 64 предприятия были отправлены в Перми и сделали столицу Прикамья крупнейшим военно-промышленным центром СССР. В Перми выпускали минометные снаряды, разрабатывали авиадвигатели, производили пушки, бронекатера и другую военную продукцию. В 2020 году Пермь была удостоена звания «Город трудовой доблести».