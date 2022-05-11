Фармацевт назвала дешевые аналоги импортных таблеток от аллергии

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Поездка Евгения Куйвашева в Новоуральск: завод Медсинтез и детский сад №15., таблетки, лекарства, медикаменты, триазавирин
Свердловчане раскупают зарубежные противоаллергические препараты Фото:

В аптеках Екатеринбурга стремительно раскупают популярные импортные антигистаминные препараты (их используют от аллергии — прим.ред.). При этом в аптеках города много отечественных аналогов, которые не уступают по качеству западным препаратам. Об этом URA.RU сообщила фармацевт из Екатеринбурга Ирина (попросила не указывать фамилию — ред.).

«Горожане раскупают зарубежные противоаллергические препараты. Я думаю, что такой ажиотаж не оправдан. В стране зарегистрировано значительное число российских аналогов. Отечественные препараты спокойно заменят импортные», — отметила сотрудница аптеки.

По словам фармацевта, дефицита антигистаминных в аптеках Екатеринбурга нет. «Надо прекратить панически скупать все лекарства от аллергии. Российские производители закроют потребность горожан в данных препаратах», — уверена Ирина.

На фармрынке представлены следующие бюджетные отечественные препараты от аллергии:

  • Лоратадин-вертекс (цена от 85 рублей);
  • Лоратадин штада (цена от 53 рублей);
  • Суприламин (цена от 113 рублей);
  • Кларисенс (цена от 96 рублей);
  • Хлоропирамин (цена от 60 рублей);
  • Цетиризин (цена от 49 рублей);
  • Цетиризин-Алиум (цена от 54 рублей) и другие.

Ранее URA.RU писало, что свердловчане жалуются, что смог, который накрыл регион, провоцирует аллергические реакции. Горожане отмечают у себя кожный зуд, слезоточивость глаз и нескончаемый чих. Аптеки предлагают огромное количество антигистаминных препаратов.

На фоне спецоперации РФ на Украине многие страны ввели санкции в отношении России. Минздрав и Минпромторг ранее заверили всех, что лекарств в РФ хватает. Власти вносят также необходимые изменения в законы, чтобы проблем с препаратами не было и в будущем. Например, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о ввозе в РФ лекарств, предназначенных другим странам, при их дефиците. Тем не менее люди в конце февраля и начале марта стали массово скупать препараты в аптеках.

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В аптеках Екатеринбурга стремительно раскупают популярные импортные антигистаминные препараты (их используют от аллергии — прим.ред.). При этом в аптеках города много отечественных аналогов, которые не уступают по качеству западным препаратам. Об этом URA.RU сообщила фармацевт из Екатеринбурга Ирина (попросила не указывать фамилию — ред.). «Горожане раскупают зарубежные противоаллергические препараты. Я думаю, что такой ажиотаж не оправдан. В стране зарегистрировано значительное число российских аналогов. Отечественные препараты спокойно заменят импортные», — отметила сотрудница аптеки. По словам фармацевта, дефицита антигистаминных в аптеках Екатеринбурга нет. «Надо прекратить панически скупать все лекарства от аллергии. Российские производители закроют потребность горожан в данных препаратах», — уверена Ирина. На фармрынке представлены следующие бюджетные отечественные препараты от аллергии: Ранее URA.RU писало, что свердловчане жалуются, что смог, который накрыл регион, провоцирует аллергические реакции. Горожане отмечают у себя кожный зуд, слезоточивость глаз и нескончаемый чих. Аптеки предлагают огромное количество антигистаминных препаратов. На фоне спецоперации РФ на Украине многие страны ввели санкции в отношении России. Минздрав и Минпромторг ранее заверили всех, что лекарств в РФ хватает. Власти вносят также необходимые изменения в законы, чтобы проблем с препаратами не было и в будущем. Например, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о ввозе в РФ лекарств, предназначенных другим странам, при их дефиците. Тем не менее люди в конце февраля и начале марта стали массово скупать препараты в аптеках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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