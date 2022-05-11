Фармацевт назвала дешевые аналоги импортных таблеток от аллергии

В аптеках Екатеринбурга стремительно раскупают популярные импортные антигистаминные препараты (их используют от аллергии — прим.ред.). При этом в аптеках города много отечественных аналогов, которые не уступают по качеству западным препаратам. Об этом URA.RU сообщила фармацевт из Екатеринбурга Ирина (попросила не указывать фамилию — ред.).
«Горожане раскупают зарубежные противоаллергические препараты. Я думаю, что такой ажиотаж не оправдан. В стране зарегистрировано значительное число российских аналогов. Отечественные препараты спокойно заменят импортные», — отметила сотрудница аптеки.
По словам фармацевта, дефицита антигистаминных в аптеках Екатеринбурга нет. «Надо прекратить панически скупать все лекарства от аллергии. Российские производители закроют потребность горожан в данных препаратах», — уверена Ирина.
На фармрынке представлены следующие бюджетные отечественные препараты от аллергии:
- Лоратадин-вертекс (цена от 85 рублей);
- Лоратадин штада (цена от 53 рублей);
- Суприламин (цена от 113 рублей);
- Кларисенс (цена от 96 рублей);
- Хлоропирамин (цена от 60 рублей);
- Цетиризин (цена от 49 рублей);
- Цетиризин-Алиум (цена от 54 рублей) и другие.
Ранее URA.RU писало, что свердловчане жалуются, что смог, который накрыл регион, провоцирует аллергические реакции. Горожане отмечают у себя кожный зуд, слезоточивость глаз и нескончаемый чих. Аптеки предлагают огромное количество антигистаминных препаратов.
На фоне спецоперации РФ на Украине многие страны ввели санкции в отношении России. Минздрав и Минпромторг ранее заверили всех, что лекарств в РФ хватает. Власти вносят также необходимые изменения в законы, чтобы проблем с препаратами не было и в будущем. Например, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о ввозе в РФ лекарств, предназначенных другим странам, при их дефиците. Тем не менее люди в конце февраля и начале марта стали массово скупать препараты в аптеках.
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