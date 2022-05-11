Медиа свердловского губернатора возглавит экс-журналист URA.RU

В «Уральском рабочем» будет новый главный редактор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-журналистка URA.RU и главред портала «Моменты», бывшая сотрудница свердловского Центра управления регионом Ксения Фикс может возглавить редакцию газеты «Уральский рабочий», принадлежащей областному департаменту информполитики. Как сообщили URA.RU сразу два источника, в настоящее время Фикс проходит согласование в резиденции губернатора Евгения Куйвашева.

«Фикс рассматривают как возможного главреда „Уральского рабочего“. Пока окончательного решения нет. Но [нынешний главный редактор Лариса] Никитина уже точно уволилась», — поделился инсайдер в медиатусовке. Источник в областной власти подтвердил, что за последнее время Фикс несколько раз видели в резиденции.

Ксения Фикс подтвердила, что покидает нынешнее место работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Возможный переход журналистки в «Уральский рабочий» считают неслучайным. По неофициальным данным, директор департамента информполитики Юлия Хусаинова планирует значительно преобразить некогда популярную и влиятельную газету. В частности, с марта печатная версия «Уральского рабочего» стала полностью цветной, а количество полос выросло вдвое. Считается, что именно Фикс должна возглавить обновленную команду. «„Уральский рабочий“ известен как старейшее издание в регионе, сохраняющее лучшие журналистские традиции. Однако, время не стоит на месте, и газета идет в ногу с ним. Все позитивные изменения закономерны и могут только приветствоваться», — заявила Хусаинова корреспонденту.

Однако о будущем журналистки есть и другие версии. По словам третьего собеседника, Фикс может устраиваться не в «Уральский рабочий», а в «Областную газету» — другое издание, подконтрольное свердловским властям. По слухам, в «ОГ» она может получить одну из руководящих должностей.

В разговоре с URA.RU сама Фикс рассказала лишь, что покидает Центр управления регионом (ЦУР). «Никакой ясности о своем будущем у меня нет», — заверила она. В редакции «Уральского рабочего» агентству подтвердили, что главред Никитина уволилась в конце апреля, и место постоянного руководителя вакантно. Врио главреда Олег Потапенко заявил URA.RU, что детали и сроки назначения нового шефа пока неизвестны.

Ксения Фикс — известная в Екатеринбурге журналистка, в разное время она работала в URA.RU и портале «Моменты». В конце 2016 года возглавила канал ЕТВ, который покинула в 2020-м. Последним местом работы Фикс был свердловский ЦУР.

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