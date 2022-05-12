Свердловский губернатор дал борцам с санкциями хлопотную задачу

Евгений Куйвашев потребовал закончить все стройки в срок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев потребовал от подчиненных в условиях западных санкций соблюсти сроки сдачи всех строящихся в области объектов, включая детсады, школы и дороги. Такое поручение он дал на заседании оперштаба по сохранению экономики, сообщили URA.RU в департаменте информполитики.

«В сфере строительства наша главная задача — не допустить срыва планов или остановки работ по реализуемым проектам. Это касается не только значимых объектов социальной сферы, но также объектов дорожно-транспортной инфраструктуры и ЖКХ, по которым уже заключены контракты. В сфере ЖКХ — необходимо четкое понимание того, по каким позициям здесь происходит резкий рост стоимости материалов и оборудования», — сказал Куйвашев на заседании.

Губернатор уточнил, что приоритет для коммунальной сферы — переход с иностранной на отечественную продукцию. Прежде всего это касается проектов газификации жилых домов (вопрос стоял на личном контроле президента Владимира Путина) и благоустройства территорий.

Выступая по итогам заседания на брифинге, областной министр строительства Михаил Волков дал понять, что для отрасли существует целый ряд рисков. «Это вопросы импортозамещения, это волатильность [цен] на рынке строительных материалов, это вопрос ипотечного кредитования», — пояснил Волков, но заверил, что по возведению, например, соцобъектов «обстановка обычная».

После начала спецоперации РФ на Украине со стороны ЕС, США, Канады и других государств против России были введены санкции. Президент Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса. Российские компании разработали, а некоторые из них уже внедрили в производство планы по импортозамещению.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам