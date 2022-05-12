12 мая 2022

В Нижнем Тагиле начался ремонт главной улицы города. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, ремонт тротуара, укладка бордюра, ремонтные работы, ремонт бордюров, бордюрный камень
Дорожники заменят изношенные теплосети в Нижнем Тагиле (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле на Ленинском проспекте начались масштабные дорожные работы. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев на своей странице в «ВКонтакте».

«Горэнерго-НТ продолжает начатую в прошлом году замену изношенных теплосетей. Им надо поработать на 10 участках. УБТ-сервис вышел на другой конец Ленинградского и уже начал ремонт дорожного полотна», — сообщил мэр Нижнего Тагила.

Дорожники начали заменять старые трубы теплотрассы. На другом участке дороге идет демонтаж бордюров в обоих направлениях. Ремонт Ленинградского проспекта стартовал в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По словам Пинаева, скоро начнется реконструкция пешеходной зоны.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за повреждения водопровода во время строительных работ половина Нижнего Тагила осталась без воды. Также мы рассказывали, что тагильчанин попал в яму, вырытую из-за ремонта теплотрассы.

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В Нижнем Тагиле на Ленинском проспекте начались масштабные дорожные работы. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев на своей странице в «ВКонтакте». «Горэнерго-НТ продолжает начатую в прошлом году замену изношенных теплосетей. Им надо поработать на 10 участках. УБТ-сервис вышел на другой конец Ленинградского и уже начал ремонт дорожного полотна», — сообщил мэр Нижнего Тагила. Дорожники начали заменять старые трубы теплотрассы. На другом участке дороге идет демонтаж бордюров в обоих направлениях. Ремонт Ленинградского проспекта стартовал в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По словам Пинаева, скоро начнется реконструкция пешеходной зоны. Ранее URA.RU сообщало, что из-за повреждения водопровода во время строительных работ половина Нижнего Тагила осталась без воды. Также мы рассказывали, что тагильчанин попал в яму, вырытую из-за ремонта теплотрассы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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