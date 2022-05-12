В Нижнем Тагиле начался ремонт главной улицы города. Видео

13 мая 2022 в 03:51 Размер текста - 17 +

Дорожники заменят изношенные теплосети в Нижнем Тагиле (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле на Ленинском проспекте начались масштабные дорожные работы. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев на своей странице в «ВКонтакте». «Горэнерго-НТ продолжает начатую в прошлом году замену изношенных теплосетей. Им надо поработать на 10 участках. УБТ-сервис вышел на другой конец Ленинградского и уже начал ремонт дорожного полотна», — сообщил мэр Нижнего Тагила. Дорожники начали заменять старые трубы теплотрассы. На другом участке дороге идет демонтаж бордюров в обоих направлениях. Ремонт Ленинградского проспекта стартовал в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По словам Пинаева, скоро начнется реконструкция пешеходной зоны. Ранее URA.RU сообщало, что из-за повреждения водопровода во время строительных работ половина Нижнего Тагила осталась без воды. Также мы рассказывали, что тагильчанин попал в яму, вырытую из-за ремонта теплотрассы. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В Нижнем Тагиле на Ленинском проспекте начались масштабные дорожные работы. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев на своей странице в «ВКонтакте». «Горэнерго-НТ продолжает начатую в прошлом году замену изношенных теплосетей. Им надо поработать на 10 участках. УБТ-сервис вышел на другой конец Ленинградского и уже начал ремонт дорожного полотна», — сообщил мэр Нижнего Тагила. Дорожники начали заменять старые трубы теплотрассы. На другом участке дороге идет демонтаж бордюров в обоих направлениях. Ремонт Ленинградского проспекта стартовал в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По словам Пинаева, скоро начнется реконструкция пешеходной зоны. Ранее URA.RU сообщало, что из-за повреждения водопровода во время строительных работ половина Нижнего Тагила осталась без воды. Также мы рассказывали, что тагильчанин попал в яму, вырытую из-за ремонта теплотрассы.