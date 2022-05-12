Новая структура мэрии Челябинска проследит за жалобами в соцсетях

В мэрии появился муниципальный центр управления городом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске появился муниципальный центр управления городом (МУР). Его задача — мониторить, а также обрабатывать поступающие в мэрию и ее структурные подразделения обращения, отслеживать комметарии жителей в соцсетях. Эту информацию подтвердили в пресс-службе мэрии.

«Создан специальный отдел, который будет следить за обращениями граждан и их комментариями в соцсетях. Отвечает за работу руководитель аппарата Валерий Смирнов», — пояснили URA.RU в мэрии.

Муниципальный центр создан по аналогии с областным «Центром управления регионом» (ЦУР), который также ведет мониторинг соцсетей, но на уровне региона. В Челябинске есть целый ряд публичных пабликов, как по районам, так и общегородские, куда граждане выкладывают свои жалобы. Кроме того, создана группа «ВКонтакте» «АМ Текслер ПОМОГИ», где выкладывают жалобы, адресованные губернатору Алексею Текслеру. Этот паблик не является официальным аккаунтом властей, но в правительстве области следят за обращениями, мониторят их и выкладывают официальные ответы.