Источник: как устроена система простоя в «Уральских авиалиниях»

13 мая 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Минимальный период простоя сотрудников «Уральских авиалиний» — с 1 по 31 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Простой в «Уральских авиалиниях», вызванный нестабильной геополитической ситуацией, проходит по системе оплачиваемых отпусков и сокращения летного времени. Об этом URA.RU сообщил один из источников в управлении компании. «Пилотам и бортпроводникам просто дали дополнительное время отдыха — они одну неделю летают, вторую отдыхают, и по такому графику. Некоторых отправляют в оплачиваемый отпуск, чтобы не оставались без денег», — поясняет собеседник агентства. Уточняется, что решение по сокращению часов налета связано с равномерным распределением загруженности между сотрудниками. При этом, сократилось число командировок — пилоты и бортпроводники выполняют рейсы лишь туда-обратно. Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» отправили в простой 931 сотрудника в период с 1 по 31 мая. После публикации URA.RU в авиакомпанию нагрянула проверка Уральской транспортной прокуратуры. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Простой в «Уральских авиалиниях», вызванный нестабильной геополитической ситуацией, проходит по системе оплачиваемых отпусков и сокращения летного времени. Об этом URA.RU сообщил один из источников в управлении компании. «Пилотам и бортпроводникам просто дали дополнительное время отдыха — они одну неделю летают, вторую отдыхают, и по такому графику. Некоторых отправляют в оплачиваемый отпуск, чтобы не оставались без денег», — поясняет собеседник агентства. Уточняется, что решение по сокращению часов налета связано с равномерным распределением загруженности между сотрудниками. При этом, сократилось число командировок — пилоты и бортпроводники выполняют рейсы лишь туда-обратно. Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» отправили в простой 931 сотрудника в период с 1 по 31 мая. После публикации URA.RU в авиакомпанию нагрянула проверка Уральской транспортной прокуратуры.