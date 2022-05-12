12 мая 2022

Источник: как устроена система простоя в «Уральских авиалиниях»

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, стоянка самолета, авиакомпания azur air
Минимальный период простоя сотрудников «Уральских авиалиний» — с 1 по 31 мая Фото:

Простой в «Уральских авиалиниях», вызванный нестабильной геополитической ситуацией, проходит по системе оплачиваемых отпусков и сокращения летного времени. Об этом URA.RU сообщил один из источников в управлении компании.

«Пилотам и бортпроводникам просто дали дополнительное время отдыха — они одну неделю летают, вторую отдыхают, и по такому графику. Некоторых отправляют в оплачиваемый отпуск, чтобы не оставались без денег», — поясняет собеседник агентства.

Уточняется, что решение по сокращению часов налета связано с равномерным распределением загруженности между сотрудниками. При этом, сократилось число командировок — пилоты и бортпроводники выполняют рейсы лишь туда-обратно.

Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» отправили в простой 931 сотрудника в период с 1 по 31 мая. После публикации URA.RU в авиакомпанию нагрянула проверка Уральской транспортной прокуратуры.

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Простой в «Уральских авиалиниях», вызванный нестабильной геополитической ситуацией, проходит по системе оплачиваемых отпусков и сокращения летного времени. Об этом URA.RU сообщил один из источников в управлении компании. «Пилотам и бортпроводникам просто дали дополнительное время отдыха — они одну неделю летают, вторую отдыхают, и по такому графику. Некоторых отправляют в оплачиваемый отпуск, чтобы не оставались без денег», — поясняет собеседник агентства. Уточняется, что решение по сокращению часов налета связано с равномерным распределением загруженности между сотрудниками. При этом, сократилось число командировок — пилоты и бортпроводники выполняют рейсы лишь туда-обратно. Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» отправили в простой 931 сотрудника в период с 1 по 31 мая. После публикации URA.RU в авиакомпанию нагрянула проверка Уральской транспортной прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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