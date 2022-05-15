В Чехии предупредили Запад о грядущих жертвах ради Украины

15 мая 2022 в 23:32 Размер текста - 17 +

В Чехии предупредили Запад о последствиях спецоперации на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Запад потерпит крупные финансовые убытки из-за помощи Украине по ее восстановлению. Об этом заявил обозреватель чешской газеты Lidovky Истван Леко. «Ясно, что без финансовых жертв со стороны Запада поставить Украину на ноги будет невозможно», — констатировал журналист. По его мнению, продолжающийся украинский кризис заставляет западных политиков задуматься, кто заплатит за восстановление страны после окончания спецоперации. Истван Леко привел в пример данные еврокомиссара Валдиса Домбровскиса о том, что на восстановление Украины потребуется от 500 до 600 миллиардов евро. При этом он убежден, что эта сумма может увеличиться в 10 раз. Также Леко напомнил, что в украинскую экономику и до спецоперации мало кто из стран хотел вмешиваться, а сейчас положение Киева только ухудшилось. Ранее палата представителей конгресса США приняла решение об утверждении дополнительного пакета помощи Украине на беспрецедентную сумму в 40 миллиардов долларов. Подобное решение властей вызвало резкое негодование среди американских интернет-пользователей. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. По его словам, Россия хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, Евросоюз и США поставляют Украине, в том числе оружие. Однако в Пентагоне уже заявляли, что США часто не могут отследить, куда именно попадает отправленное на Украину оружие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Запад потерпит крупные финансовые убытки из-за помощи Украине по ее восстановлению. Об этом заявил обозреватель чешской газеты Lidovky Истван Леко. «Ясно, что без финансовых жертв со стороны Запада поставить Украину на ноги будет невозможно», — констатировал журналист. По его мнению, продолжающийся украинский кризис заставляет западных политиков задуматься, кто заплатит за восстановление страны после окончания спецоперации. Истван Леко привел в пример данные еврокомиссара Валдиса Домбровскиса о том, что на восстановление Украины потребуется от 500 до 600 миллиардов евро. При этом он убежден, что эта сумма может увеличиться в 10 раз. Также Леко напомнил, что в украинскую экономику и до спецоперации мало кто из стран хотел вмешиваться, а сейчас положение Киева только ухудшилось. Ранее палата представителей конгресса США приняла решение об утверждении дополнительного пакета помощи Украине на беспрецедентную сумму в 40 миллиардов долларов. Подобное решение властей вызвало резкое негодование среди американских интернет-пользователей. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. По его словам, Россия хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, Евросоюз и США поставляют Украине, в том числе оружие. Однако в Пентагоне уже заявляли, что США часто не могут отследить, куда именно попадает отправленное на Украину оружие.