15 мая 2022
14 мая 2022

Монеточка назвала сумму, собранную на благотворительных концертах

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Монеточки в Теле-клубе. Екатеринбург, монеточка лиза, гырдымова елизавета
Лиза Монеточка выступает с благотворительными концертами в поддержку мирных жителей Украины (архивное фото) Фото:

Певица из Екатеринбурга Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, рассказала, какую сумму ей удалось собрать на благотворительных концертах. Этим она поделилась в своем telegram-канале.

«Есть вещь, которой я горжусь. Это — 335 тысяч евро, которые мы собрали с Noise MC на благотворительных концертах», — сообщила исполнительница.

Помимо денег, полученных от продажи билетов, в эту сумму входят пожертвования с онлайн-трансляции. Это больше 112-ти тысяч евро. Певица отмечает, что большинство донатов были отправлены из России. «Кто-то отправил 30 рублей, кто-то 500 евро, каждый — сколько смог. В итоге получилось существенно», — добавила певица.

Лиза Монеточка проводит благотворительные концерты в рамках тура «Voices Of Peace». Вырученные средства она отправит в фонд «Siepomaga» на гуманитарную помощь мирным жителям Украины, пострадавшим от специальной военной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. За осуждение спецоперации Монеточке сделали оскорбительную афишу. Ранее URA.RU сообщало, что певица находится на шестом месяце беременности.

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Певица из Екатеринбурга Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, рассказала, какую сумму ей удалось собрать на благотворительных концертах. Этим она поделилась в своем telegram-канале. «Есть вещь, которой я горжусь. Это — 335 тысяч евро, которые мы собрали с Noise MC на благотворительных концертах», — сообщила исполнительница. Помимо денег, полученных от продажи билетов, в эту сумму входят пожертвования с онлайн-трансляции. Это больше 112-ти тысяч евро. Певица отмечает, что большинство донатов были отправлены из России. «Кто-то отправил 30 рублей, кто-то 500 евро, каждый — сколько смог. В итоге получилось существенно», — добавила певица. Лиза Монеточка проводит благотворительные концерты в рамках тура «Voices Of Peace». Вырученные средства она отправит в фонд «Siepomaga» на гуманитарную помощь мирным жителям Украины, пострадавшим от специальной военной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. За осуждение спецоперации Монеточке сделали оскорбительную афишу. Ранее URA.RU сообщало, что певица находится на шестом месяце беременности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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