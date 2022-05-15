Монеточка назвала сумму, собранную на благотворительных концертах

16 мая 2022 в 03:36 Размер текста - 17 +

Лиза Монеточка выступает с благотворительными концертами в поддержку мирных жителей Украины (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Певица из Екатеринбурга Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, рассказала, какую сумму ей удалось собрать на благотворительных концертах. Этим она поделилась в своем telegram-канале. «Есть вещь, которой я горжусь. Это — 335 тысяч евро, которые мы собрали с Noise MC на благотворительных концертах», — сообщила исполнительница. Помимо денег, полученных от продажи билетов, в эту сумму входят пожертвования с онлайн-трансляции. Это больше 112-ти тысяч евро. Певица отмечает, что большинство донатов были отправлены из России. «Кто-то отправил 30 рублей, кто-то 500 евро, каждый — сколько смог. В итоге получилось существенно», — добавила певица. Лиза Монеточка проводит благотворительные концерты в рамках тура «Voices Of Peace». Вырученные средства она отправит в фонд «Siepomaga» на гуманитарную помощь мирным жителям Украины, пострадавшим от специальной военной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. За осуждение спецоперации Монеточке сделали оскорбительную афишу. Ранее URA.RU сообщало, что певица находится на шестом месяце беременности. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Певица из Екатеринбурга Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, рассказала, какую сумму ей удалось собрать на благотворительных концертах. Этим она поделилась в своем telegram-канале. «Есть вещь, которой я горжусь. Это — 335 тысяч евро, которые мы собрали с Noise MC на благотворительных концертах», — сообщила исполнительница. Помимо денег, полученных от продажи билетов, в эту сумму входят пожертвования с онлайн-трансляции. Это больше 112-ти тысяч евро. Певица отмечает, что большинство донатов были отправлены из России. «Кто-то отправил 30 рублей, кто-то 500 евро, каждый — сколько смог. В итоге получилось существенно», — добавила певица. Лиза Монеточка проводит благотворительные концерты в рамках тура «Voices Of Peace». Вырученные средства она отправит в фонд «Siepomaga» на гуманитарную помощь мирным жителям Украины, пострадавшим от специальной военной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. За осуждение спецоперации Монеточке сделали оскорбительную афишу. Ранее URA.RU сообщало, что певица находится на шестом месяце беременности.