Аллергики в Свердловской области оказались в зоне риска Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловчане, страдающие аллергией, 16 и 17 мая оказались подвержены высокой опасности из-за распространения в регионе пыльцы березы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Gismeteo.

«Концентрация пыльцы березы — очень высокий», — говорится на сайте сервиса. В некоторых районах концентрация пыльцы оценивается как опасная, а в некоторых — как экстремальная.

Особенное внимание здоровью должны уделить аллергики центра области: Верхотурья, Красноуральска, Новой Ляли, Сосьвы и других населенных пунктов. Однако к 20 мая опасность для аллергиков сменится на умеренную и низкую.

На интерактивной карте, опубликованной Gismeteo, видно, как перемещаются потоки пыльцы. Екатеринбург стал одним из городов, оказавшихся в эпицентре опасности.

Ранее фармацевты назвали недорогие препараты от аллергии. Медик предупредила страдающим этим заболеванием быть особенно внимательными весной, в период цветения растений.

Фото: Gismeteo