Свердловская область оказалась в опасной для аллергиков зоне. Карта

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Аллергики в Свердловской области оказались в зоне риска Фото:

Свердловчане, страдающие аллергией, 16 и 17 мая оказались подвержены высокой опасности из-за распространения в регионе пыльцы березы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Gismeteo.

«Концентрация пыльцы березы — очень высокий», — говорится на сайте сервиса. В некоторых районах концентрация пыльцы оценивается как опасная, а в некоторых — как экстремальная.

Особенное внимание здоровью должны уделить аллергики центра области: Верхотурья, Красноуральска, Новой Ляли, Сосьвы и других населенных пунктов. Однако к 20 мая опасность для аллергиков сменится на умеренную и низкую.

На интерактивной карте, опубликованной Gismeteo, видно, как перемещаются потоки пыльцы. Екатеринбург стал одним из городов, оказавшихся в эпицентре опасности.

Ранее фармацевты назвали недорогие препараты от аллергии. Медик предупредила страдающим этим заболеванием быть особенно внимательными весной, в период цветения растений.

Фото:

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Свердловчане, страдающие аллергией, 16 и 17 мая оказались подвержены высокой опасности из-за распространения в регионе пыльцы березы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Gismeteo. «Концентрация пыльцы березы — очень высокий», — говорится на сайте сервиса. В некоторых районах концентрация пыльцы оценивается как опасная, а в некоторых — как экстремальная. Особенное внимание здоровью должны уделить аллергики центра области: Верхотурья, Красноуральска, Новой Ляли, Сосьвы и других населенных пунктов. Однако к 20 мая опасность для аллергиков сменится на умеренную и низкую. На интерактивной карте, опубликованной Gismeteo, видно, как перемещаются потоки пыльцы. Екатеринбург стал одним из городов, оказавшихся в эпицентре опасности. Ранее фармацевты назвали недорогие препараты от аллергии. Медик предупредила страдающим этим заболеванием быть особенно внимательными весной, в период цветения растений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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